Delcy Rodríguez apuesta porque no haya estallido social tras terremotos

Expertos forenses llevan a cabo labores de identificación de cadáveres dispuestos en el suelo, cerca de ataúdes, en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira (estado de La Guaira, Venezuela) el 29 de junio de 2026, días después de que dos terremotos sacudieran el país.

CARACAS — La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó un eventual “estallido social” en Venezuela después de los dos terremotos que han dejado más de 3.000 muertos.

Durante la celebración por el Día de la Independencia, Rodríguez afirmó: “No habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”.

EMERGENCIA Sube a 2.645 la cifra de fallecidos en Venezuela por el doble terremoto en Venezuela

La presidenta interina, que asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año en una operación de Estados Unidos, encabezó la ceremonia en el recinto de Fuerte Tiuna, un enclave militar de Caracas.

En la zona devastada por el terremoto, numerosos habitantes expresaron su indignación por la actuación de las autoridades.

Este domingo, 5 de julio, la cifra de muertos ascendió a 3.342 y más de 16.740 heridos por el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación por encontrar a vivos y muertos.

Rodríguez designó este domingo al ingeniero civil Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de Jacqueline Faría, en plena emergencia por los devastadores terremotos del 24 de junio que dejaron al menos 3.342 muertos.

La cartera de Transporte se ha encargado en los últimos días de la inspección de infraestructura vial afectada y de la movilización de maquinaria para trabajos de recuperación y mantenimiento, sobre todo, en la devastada región costera de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), la más golpeada por los sismos, con numerosos derrumbes de edificios y daños en carreteras.

Nueva unidad militar

Rodríguez ordenó la creación de una nueva unidad militar para atender la emergencia ante desastres, frente a las críticas por la falta de respuesta de las fuerzas armadas venezolanas tras el doble terremoto del 24 de junio.

“He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”.

Graduación de militares

En el patio de honor de la Academia Militar, también se llevó a cabo el acto de graduación conjunto de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, se otorgaron los grados de teniente y teniente de corbeta a una nueva promoción de oficiales de comando, técnicos y de tropa.

Durante el evento se hizo énfasis en el significado histórico de la fecha patria y en el papel que desempeñarán estos jóvenes profesionales a partir de ahora, quienes asumen la tarea de resguardar la seguridad del territorio nacional y mantener el orden dentro de la institución militar.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/ Últimas Noticias