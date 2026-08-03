lunes 3  de  agosto 2026
CUBA

El deterioro del sistema eléctrico mantiene a Cuba en una crisis sin alivio

Un sexto apagón nacional en la isla evidenció el deterioro de la infraestructura energética y el creciente malestar de la población

La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados.&nbsp;

La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados. 

AFP
Este segundo apagón en menos de una semana, se debió a un problema en la termoeléctrica Nuevitas.

Este segundo apagón en menos de una semana, se debió a un problema en la termoeléctrica Nuevitas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- Cuba comenzó este lunes a restablecer de forma gradual el servicio eléctrico tras sufrir la noche del domingo un nuevo apagón nacional, el sexto en lo que va de 2026 y el undécimo desde finales de 2024, en medio del agravamiento de la crisis energética que atraviesa la isla.

El colapso ocurre mientras el régimen de Miguel Díaz-Canel atribuye la situación a las sanciones de Estados Unidos, en tanto Washington sostiene que el deterioro responde a décadas de mala gestión económica y al estado crítico de la infraestructura eléctrica cubana.

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La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó el domingo sobre una "desconexión total" del Sistema Eléctrico Nacional, sin ofrecer detalles sobre las causas de la falla. Apenas un día antes, cinco de las 15 provincias del país habían quedado sin servicio debido a otro incidente en la red.

Durante la mañana del lunes, solo el 23.1 % de La Habana contaba con suministro eléctrico, mientras miles de familias continuaban enfrentando prolongados cortes de energía que afectan también el abastecimiento de agua, la conservación de alimentos y el funcionamiento de servicios básicos.

La crisis energética se profundiza

La isla, con unos 9.4 millones de habitantes, soporta desde hace años interrupciones diarias del servicio eléctrico debido al deterioro de sus plantas termoeléctricas, muchas de las cuales superan los 40 años de operación y registran averías frecuentes.

En las últimas semanas, los apagones han superado las 30 horas consecutivas en sectores de La Habana, mientras que en varias provincias del interior los cortes pueden extenderse durante días.

"Desde el viernes solo he tenido una hora y media de electricidad; no hay agua, no hay nada. Lo que estamos viviendo los cubanos no es vida", declaró Mayra Rodríguez, una contadora de 43 años, quien aseguró que duerme junto a sus dos hijos pequeños en el balcón de su apartamento para soportar el calor.

Carlos Dueñas, un mecánico de 62 años, calificó la situación de "insostenible".

"Nadie dice cuándo podría mejorar la situación. Mientras tanto nos toca resistir; no todo el mundo tiene dinero para comprar paneles solares", afirmó.

Reformas económicas sin resultados inmediatos

En medio de la crisis, el régimen cubano puso en marcha en junio un paquete de reformas orientadas a introducir mecanismos de mercado para intentar dinamizar la economía.

Sin embargo, las medidas aún no han logrado aliviar el deterioro del sistema energético, mientras persisten las dificultades para garantizar combustible y mantener operativas las principales centrales eléctricas del país.

A finales de junio, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció además que las conversaciones con Estados Unidos "no muestran progresos", en un contexto marcado por el incremento de las tensiones entre ambos gobiernos y el agravamiento de la crisis económica y energética que afecta a la isla.

FUENTE: Con información de AFP

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