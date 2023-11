El fenómeno Milei y el rechazo de los jóvenes al socialismo

En un análisis del contexto político que se vive no sólo en Argentina, por el auge que ha cobrado Milei, sino que se palma en la región latinoamericana, el periodista y exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos, asegura en una columna de opinión para Infobae que: "El joven hoy no se apega a nada, es mucho más emprendedor, quiere manejar su tiempo y su lugar de trabajo, tener libertad para moverse. El trabajo de 8 a 5 no le interesa, pero ese el modelo que la izquierda le quiere imponer, pues su visión es la misma a la de hace 50 años. Su mirada económica no ha evolucionado".

En el mismo texto, Santos desglosa que "lo de Milei en Argentina -si gana- va a ser un experimento muy complicado, pues la izquierda ‘mamerta’ dejó a la Argentina quebrada y para que se comience a enderezar el rumbo mucho dolor económico van a sentir los argentinos. Ahí veremos qué tan firme es esa derechización de la juventud y de la sociedad en general. ¿Aguantarán el sacrificio de hoy para el beneficio de mañana? Veremos".

El socialismo cae

Recientemente, datos aportados por el Octavo Estudio de Percepción de Jóvenes, realizado por la Universidad del Rosario y la firma encuestadora Cifras y Conceptos.

Las cifras aportadas indicaron que los jóvenes colombianos que ubicaron su postura ideológica en la derecha pasaron del 7% en mayo del año 2021, a representar el 37% en octubre de 2023. Es decir, se contabilizó un aumento de 30% en dos años.

Al ser consultados con la pregunta: "¿Cree que el gobierno nacional está cumpliendo con las promesas que realizó en la campaña electoral?", el Octavo Estudio de Percepción de Jóvenes, reportó que 61% de los encuestados considera que no está cumpliendo.

Destaca también que para octubre de 2023, el 65% de los jóvenes consultados no se siente representado por el Gobierno Nacional.

El principal reto para la derecha latinoamericana es la coherencia. Advierte Santos que "si algo aterra a ese joven que se mueve en ese sentido ideológico es el discurso del aborto y de la religión. La derecha no debe imponer sus valores, pues ahí hace lo mismo que esa izquierda ‘woke’ que nos quiere imponer su visión de la historia, de género y de tantos otros temas. Debe ser coherente frente al poder de la decisión del individuo. No darle esa libertad en unos casos sí y en otros no".

Argentina irá a balotaje el próximo 19 de noviembre fecha en la que Javier Milei se enfrentará al oficialista Sergio Massa

