Cuba cierra abril con 1,133 protestas y denuncias, alerta informe del OCC

E l Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró en el mes de abril de 2026 1,133 protestas, denuncias y expresiones críticas, en un mes de virtual toque de queda, redoblamiento de la represión en medio de las tensiones con Estados Unidos y un intento del régimen por comprometer compulsivamente a todos los cubanos con una campaña de firmas de lealtad.

Las 1,133 protestas y denuncias incluyeron los 305 Desafíos al Estado policial (556 el mes anterior), acciones lo bastante audaces como para provocar represalias del régimen, que encabezaron las ocho categorías de la bitácora.

Entre los desafíos tuvieron lugar 14 presenciales contra la falta de electricidad y agua, antes de que la llegada de un barco ruso con 700,000 barriles de crudo diera un respiro a los largos apagones, principalmente en La Habana.

Una de las protestas presenciales más osadas fue la que mantuvo durante ocho días, a voz en cuello desde el balcón de su casa en Marianao, el campeón cubano de artes marciales mixtas Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman”, antes de ser detenido violentamente y conducido a Villa Marista. Martín subió a las redes varias de sus arremetidas sobre los abusos del régimen contra el pueblo.

La militarización de espacios civiles en Cuba

Pero la mayoría de los desafíos al Estado policial se canalizaron en abril a través de las redes sociales y los medios independientes, denunciando entre otros temas la militarización de espacios civiles por parte del régimen, sus afirmaciones de que en Cuba no hay presos políticos, y su campaña compulsiva para hacer firmar a los cubanos so pena de represalias en sus centros de trabajo o estudio un documento de lealtad titulado #MiFirmaPorLaPatria. Los isleños tampoco ocultaron en el período sus deseos de que Estados Unidos cumpla su promesa de librar a Cuba del actual régimen.

La categoría de Inseguridad Ciudadana saltó en abril del quinto al segundo lugar entre todas las clasificaciones del registro con 185 entradas, comparadas con 85 en marzo. Cuarenta y una personas perdieron la vida por la violencia criminal, social, de género e intrafamiliar (27 en marzo) y ocurrieron 21 asaltos (siete el mes previo).

La respuesta continuó ganando tracción con 176 actos represivos (comparados con 159 en el informe anterior) en medio del temor del régimen a una acción militar de Estados Unidos y después de un tercer mes del año candente y especialmente pródigo en protestas de calle.

En un ambiente descrito por expertos como de “excepcionalidad sin declaración de estado de emergencia”, que comprende controles militares en calles, parques y barrios, la represión contra activistas, expresos políticos del 11J, Damas de Blanco, influencers y opositores fue reforzada con detenciones arbitrarias, citaciones e interrogatorios, revocación de libertades condicionales, cortes selectivos de teléfono e Internet, amenazas directas o indirectas, represalias económicas y familiares, hostigamiento en el ciberespacio e invitaciones a salir del país “antes de que sea tarde”.

La categoría de Servicios Públicos concitó la cuarta mayor cantidad de manifestaciones contestatarias con 153 (179 en marzo). El OCC relaciona la baja con la llegada del embarque ruso de petróleo que ayudó a una recuperación temporal en los apagones, principalmente en La Habana. No obstante, en la primera mitad del mes se produjeron 12 protestas presenciales con cacerolazos y bloqueos de calles, motivadas por cortes eléctricos prolongados y falta de agua.

En abril el apartado Alimentación, Inflación, Agricultura ocupó el sexto puesto en el registro del OCC con 130 entradas. Fue un mes marcado por la creciente dependencia de donaciones internacionales de alimentos, la progresiva reducción y deterioro de la canasta básica subsidiada, y precios de los víveres altos en MIPYMES privadas y prohibitivos en las tiendas en dólares del grupo militar GAESA (adonde han sido desviados artículos de donación).

Entre los más miserables de la sociedad se vieron videos de hombres comiendo de la basura, niños tocando puertas para pedir algo de comer y ancianos quejándose de que pasan hasta tres días sin ingerir alimentos.

El informe publicado el 15 de abril por Food Monitor Program determinó que el 96,91% de los cubanos perdió acceso a alimentos por la inflación, y una de cada cuatro personas se acuesta sin cenar en la isla.

FUENTE: Observatorio Cubano de Conflictos