viernes 16  de  enero 2026
VENEZUELA

El liderazgo de María Corina Machado asume el reto en Washington

En el encuentro a puerta cerrada y lejos de los micrófonos de la prensa, estuvieron además los senadores republicanos, Rick Scott, Ted Cruz, Bernie Moreno y John Curtis

La líder política y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado a las afueras de la Casa Blanca, Washington DC.&nbsp;

La líder política y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado a las afueras de la Casa Blanca, Washington DC. 

AFP
Diario las Américas | SONIA SCHOTT
Por SONIA SCHOTT

WASHINGTON.- Las gélidas temperaturas que azotaron a la ciudad de Washington no impidieron que la Premio Nobel de la Paz y líder política venezolana, María Corina Machado, se reuniera en el Capitolio con un grupo de legisladores bipartidistas, para presentar su visión de futuro, de una Venezuela democrática.

Por Sonia Schott

Lee además
María Corina Machado, líder venexzolana, en reunión con senadores bipartdistas de EEUU.
REUNIÓN EN EL CAPITOLIO

María Corina Machado refuerza apoyo bipartidista en Washington: "El 3 de enero cambió la historia del país"
El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
Política

Trump saluda gesto "maravilloso" de María Corina Machado que le entregó su medalla del Nobel

Durante el encuentro, auspiciado por el líder demócrata del Senado, Dick Durbin (Illinois) y la senadora Jeanne Shaheen (New Hampshire), Machado habló de sus ideas para una transición basada en el Estado de Derecho y el libre mercado “porque una vez que Venezuela sea libre los millones de venezolanos afuera, aunque sabemos que será difícil al principio, regresarán al país, porque habrá confianza en el futuro”, según dijo a los presentes.

En el encuentro a puerta cerrada y lejos de los micrófonos de la prensa, estuvieron además los senadores republicanos, Rick Scott, Ted Cruz, Bernie Moreno y John Curtis.

Del lado demócrata, Peter Welch, Tim Kaine, Rubén Gallego, Alex Padilla, Chris Murphy y el senador independiente Angus King.

El senador Rick Scott, republicano por Florida, quien ha manifestado en el pasado su apoyo a Machado para liderar los destinos de Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro luego de la operación estadounidense Resolución Absoluta, afirmó a su salida que “ella tiene el respeto, pero el presidente Trump tiene sus propios planes para la transición en Venezuela”.

Machado estuvo en Washington siempre acompañada por Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Mottola, las denominadas “guacamayas” nombre que alude a cinco de sus colaboradores, que estuvieron más de 400 días refugiados en la embajada de Argentina en Caracas y que lograron escapar.

A su salida de la reunión en el Capitolio, que duró aproximadamente una hora y media, Machado confirmó que le entregó al presidente Donald Trump, durante su visita a la Casa Blanca, más temprano, el Premio Nobel de la Paz 2025, que le fue otorgado a ella recientemente, un hecho que fue ampliamente resaltado por los medios en inglés.

Por su parte, Magallí Meda confirmo a Diario Las Américas, que el tema de la liberación total de los presos políticos en Venezuela estuvo siempre presente en ambas reuniones.

La agenda de Machado comenzó a mediodía con una reunión -

—almuerzo— privada con el mandatario estadounidense a las 12:30, que se prolongó hasta las 2:30 de la tarde al que tampoco asistió la prensa, sin embargo, a su salida Machado se dio el tiempo de saludar al grupo de seguidores que la esperaban afuera y a quienes les aseguró “sepan que contamos con el presidente Trump para la liberación de Venezuela”.

Por su parte, el mandatario ya había anunciado que esperaba con interés el almuerzo con Machado para conversar sobre los acontecimientos en Venezuela.

Luego del encuentro, durante la rueda de prensa diaria, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Levitt, describió a Machado como “una voz verdaderamente notable y valiente para muchos venezolanos”, sin embargo, cuando se le preguntó sobre si Trump había cambiado su opinión sobre sus perspectivas de liderazgo en Venezuela, Leavitt afirmó que su “opinión no ha cambiado; aún cree que carece del apoyo y el respeto suficientes en el país para liderar una transición”, además la portavoz presidencial agregó que el mandatario apoya la idea de celebrar nuevas elecciones en Venezuela "algún día", aunque no especificó un plazo.

Durante su visita a la capital estadounidense, María Corina Machado contó siempre con una fuerte presencia de seguidores que según pudo constatar este Diario, venían de diferentes estados del país.

Temas
Te puede interesar

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

Director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas: refuerza apuesta de EEUU por transición controlada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. 
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
Política

Trump saluda gesto "maravilloso" de María Corina Machado que le entregó su medalla del Nobel

El sector inmobiliario se encuentra en una crisis desde hace varios años en Florida.
VIVIENDA

Legislatura de Florida abre la puerta a un recorte histórico del impuesto a la propiedad

Abrigos listos, precaución al amanecer y atención a los cambios del tiempo serán parte de la rutina durante los próximos días en Miami y toda la región.
TEMPORADA INVERNAL

El frío ya toca la puerta del sur de Florida: bajan los termómetros y rige advertencia

María Corina Machado, líder venexzolana, en reunión con senadores bipartdistas de EEUU.
REUNIÓN EN EL CAPITOLIO

María Corina Machado refuerza apoyo bipartidista en Washington: "El 3 de enero cambió la historia del país"

Te puede interesar

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump video
DECLARACIONES A LA PRENSA

María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza alentadores resultados económicos en EEUU

Don Gaetz, senador estatal republicano por Crestview. 
UNANIMIDAD

Florida: Aprueban más supervisión a vouchers escolares por $270 millones en pagos a estudiantes no localizados

Abrigos listos, precaución al amanecer y atención a los cambios del tiempo serán parte de la rutina durante los próximos días en Miami y toda la región.
TEMPORADA INVERNAL

El frío ya toca la puerta del sur de Florida: bajan los termómetros y rige advertencia

Militares en Cuba.  video
DERROTA

Militar cubano herido admite que no contaban con armamento suficiente para defender a Maduro