María Corina Machado refuerza apoyo bipartidista en Washington: "El 3 de enero cambió la historia del país"

La líder venezolana, María Corina Machado, se reunió con senadores bipartidistas de EEUU este 15 de enero de 2026.

WASHINGTON — La líder democrática venezolana María Corina Machado sostuvo este viernes una reunión de alto nivel con un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos , ante quienes afirmó que el momento que vive Venezuela tras la caída del dictador Nicolás Maduro es “histórico, no solo para el futuro del país, sino para el futuro de la libertad en el mundo”.

En un encuentro con 13 senadores republicanos y demócratas en el Capitolio, Machado informó sobre la reunión privada que sostuvo con el presidente Donald Trump minutos antes en la Casa Blanca.

La líder venezolana calificó de “extraordinario” el encuentro, que se extendió por alrededor de dos horas, fuera de cámaras. “Creo que el Presidente entiende muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela y comprende plenamente el potencial de nuestro país como un aliado fuerte de Estados Unidos”, dijo Machado a los senadores.

Machado destacó la preocupación expresada por Trump sobre la situación humanitaria: “Está profundamente preocupado por la seguridad del pueblo venezolano, por los niños que no están yendo a la escuela porque los maestros ganan apenas un dólar al día. El Presidente entiende verdaderamente esta realidad”.

Un punto de quiebre

De acuerdo con Machado, el 3 de enero —cuando se produjo la captura de Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas— marcó un punto de quiebre en la historia reciente del país: “El 3 de enero cambió la historia de Venezuela para siempre, y para bien”.

La Nobel de la Paz pidió no olvidar el costo humano de la lucha democrática. Recordó que en 26 años se realizaron 35 elecciones, millones de protestas, asesinatos de jóvenes, abusos sexuales contra mujeres y adolescentes, y 17 intentos de diálogo, “todos traicionados” por la dictadura chavista.

“Yo soy solo una de millones de venezolanos determinados a recuperar la libertad, la justicia y la democracia para nuestro país”, expresó Machado, al insistir en que la lucha del pueblo venezolano ha sido larga y dolorosa, marcada por represión, fraudes electorales y diálogos fallidos. “Queremos a nuestras familias juntas nuevamente. Queremos dignidad. Queremos igualdad ante la ley”, subrayó.

Durante su intervención, Machado remarcó el carácter profundamente proamericano de la sociedad venezolana y advirtió que, tras más de dos décadas de autoritarismo, “hoy, en Venezuela, no hay una sola institución que esté verdaderamente en pie”.

Venezuela como aliado estratégico de Estados Unidos

La líder venezolana aseguró ante los legisladores que su compromiso es convertir a Venezuela en un socio clave de Washington una vez restablecida la democracia. “Quiero asegurarles que vamos a convertir a Venezuela en un país libre y seguro, y en el aliado más fuerte que haya tenido Estados Unidos en esta región”, afirmó.

Machado sostuvo que la reconstrucción institucional será clave para que millones de venezolanos regresen al país. “Cuando Venezuela sea libre, millones de venezolanos regresarán por su propia voluntad. Hay esperanza en el futuro”, dijo, agradeciendo además el respaldo internacional recibido en los momentos más difíciles.

“Ustedes confiaron en el pueblo venezolano cuando muchos pensaban que era imposible. Logramos volver a unir a un país”, añadió.

Reconstrucción institucional y legitimidad democrática

Machado afirmó que la actual administración estadounidense entiende que el retorno de los venezolanos pasa por una transformación profunda del Estado. “Si queremos que los venezolanos regresen, debemos reconstruir las instituciones, respetar los derechos humanos, garantizar la libertad de expresión, el Estado de derecho y un nuevo proceso electoral auténtico”, sostuvo.

Reiteró además que Venezuela cuenta con un liderazgo legítimo. “He insistido —y seguiré insistiendo— en que Venezuela tiene un presidente electo, y me siento muy orgullosa de trabajar junto a él”, afirmó.

Además, advirtió que el régimen es experto ganando oxígeno: “Si hay algo que este régimen ha sabido hacer con eficiencia en el pasado, ha sido ganar tiempo y aprovecharse de los esfuerzos realizados de buena fe”.

“Delcy Rodríguez es parte del régimen. No hay manera de que un país donde el 86% de la población vive en pobreza pueda atraer inversión real. ¿Quién va a invertir en Venezuela si no existe un poder judicial independiente y no se respeta la propiedad privada?", cuestionó.

La reunión contó con la participación de senadores de ambos partidos, incluyendo a Jacky Rosen, Alex Padilla, John Curtis, Peter Welch, Jeanne Shaheen, Dick Durbin, Rick Scott, Ted Cruz, Bernie Moreno, Chris Murphy, Tim Kaine, Rubén Gallego y Chris Coons, quienes escucharon las posiciones de Machado sobre el futuro político y humanitario de Venezuela.

El encuentro forma parte de una amplia agenda de Machado en Washington, que sigue a su reunión con Trump en la Casa Blanca, donde abordó con el presidente estadounidense y altos funcionarios la situación venezolana tras la captura de Nicolás Maduro.

