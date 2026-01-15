jueves 15  de  enero 2026
Política

Trump saluda gesto "maravilloso" de María Corina Machado que le entregó su medalla del Nobel

Machado confirmó que le entregó al presidente Donald Trump, durante su visita a la Casa Blanca más temprano, el Premio Nobel de la Paz 2025, que le fue otorgado a ella recientemente, un hecho que fue ampliamente resaltado por los medios en inglés

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.

Daniel Torok / La Casa Blanca
Un primer plano del certificado enmarcado que María Corina Machado le entregó al presidente Donald Trump durante su visita a la Casa Blanca.

Un primer plano del certificado enmarcado que María Corina Machado le entregó al presidente Donald Trump durante su visita a la Casa Blanca.

Daniel Torok / La Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

AFP
María Corina Machado a su llegada a la Casa Blanca, para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

María Corina Machado a su llegada a la Casa Blanca, para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

@ConVzlaComando
Diario las Américas | SONIA SCHOTT
Por SONIA SCHOTT

WASHINGTON — El presidente Donald Trump saludó el "gesto maravilloso" de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que le ofreció su medalla del Premio Nobel de la Paz durante un encuentro privado en la Casa Blanca.

"Hoy tuve el gran honor de conocer a María Corina Machado. Es una mujer extraordinaria que ha pasado por muchísimas cosas", declaró Trump a través de su plataforma Truth Social.

Lee además
TOPSHOT - Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en el Vaticano. 
SANTA SEDE

El papa León XIV recibe a María Corina Machado
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. 
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

"María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo", añadió.

Machado confirmó que le entregó al presidente Trump durante su visita a la Casa Blanca más temprano el Premio Nobel de la Paz 2025, que le fue otorgado a ella recientemente, un hecho que fue ampliamente resaltado por los medios en inglés.

"Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz", dijo Machado a la prensa frente al Capitolio estadounidense tras su reunión con Trump.

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", añadió.

"Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela, y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida", aseguró en unas declaraciones dominadas por la desorganización, ante el Capitolio, donde se había reunido con senadores. Decenas de venezolanos partidarios suyos la esperaban para saludar a la opositora.

Trump a Machado

Encuentro con congresistas

Las gélidas temperaturas que azotaron a la ciudad de Washington no impidieron que la Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se reuniera en el Capitolio con un grupo de legisladores bipartidistas, para presentar su visión de futuro, de una Venezuela democrática.

Durante el encuentro, auspiciado por el líder demócrata del Senado, Dick Durbin (Illinois), y la senadora Jeanne Shaheen (New Hampshire), Machado habló de sus ideas para una transición basada en el Estado de Derecho y el libre mercado “porque una vez que Venezuela sea libre, los millones de venezolanos afuera, aunque sabemos que será difícil al principio, regresarán al país, porque habrá confianza en el futuro”, según dijo a los presentes.

En el encuentro a puerta cerrada y lejos de los micrófonos de la prensa, estuvieron además los senadores republicanos Rick Scott, Ted Cruz, Bernie Moreno y John Curtis.

Del lado demócrata, Peter Welch, Tim Kaine, Rubén Gallego, Alex Padilla, Chris Murphy y el senador independiente Angus King.

El senador Rick Scott, republicano por Florida, quien ha manifestado en el pasado su apoyo a Machado, para liderar los destinos de Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro luego de la operación estadounidense ‘Determinación Absoluta', afirmó a su salida que "ella tiene el respeto, pero el presidente Trump tiene sus propios planes para la transición en Venezuela".

Machado estuvo en Washington siempre acompañada por Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Mottola, las denominadas “guacamayas”, nombre que alude a cinco de sus colaboradores, que estuvieron más de 400 días refugiados en la embajada de Argentina en Caracas y que lograron escapar.

"Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela, y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida", aseguró en unas declaraciones dominadas por la desorganización, ante el Capitolio, donde se había reunido con senadores. Decenas de venezolanos partidarios suyos la esperaban para saludar a la opositora.

maria-corina-senadores-eeuu
La líder venezolana, María Corina Machado, se reunió con senadores bipartidistas de EEUU este 15 de enero de 2026.

La líder venezolana, María Corina Machado, se reunió con senadores bipartidistas de EEUU este 15 de enero de 2026.

Los presos políticos

Por su parte, Magallí Meda confirmó a Diario Las Américas que el tema de la liberación total de los presos políticos en Venezuela estuvo siempre presente en ambas reuniones.

La agenda de Machado comenzó a mediodía con una reunión —almuerzo— privada con el mandatario estadounidense a las 12:30, que se prolongó hasta las 2:30 de la tarde, a la que tampoco asistió la prensa; sin embargo, a su salida, Machado se dio el tiempo de saludar al grupo de seguidores que la esperaban afuera y a quienes les aseguró: “Sepan que contamos con el presidente Trump para la liberación de Venezuela”.

Por su parte, el mandatario ya había anunciado que esperaba con interés el almuerzo con Machado para conversar sobre los acontecimientos en Venezuela.

Luego del encuentro, durante la rueda de prensa diaria, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Levitt, describió a Machado como “una voz verdaderamente notable y valiente para muchos venezolanos”. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre si Trump había cambiado su opinión sobre sus perspectivas de liderazgo en Venezuela, Leavitt afirmó que su “opinión no ha cambiado; aún cree que carece del apoyo y el respeto suficientes en el país para liderar una transición”.

Además, la portavoz presidencial agregó que el mandatario apoya la idea de celebrar nuevas elecciones en Venezuela "algún día", aunque no especificó un plazo.

Durante su visita a la capital estadounidense, María Corina Machado contó siempre con una fuerte presencia de seguidores que, según pudo constatar este diario, venían de diferentes estados del país.

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado refuerza apoyo bipartidista en Washington: "El 3 de enero cambió la historia del país"

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump

María Corina Machado y Edmundo González denuncian opacidad, "no habrá transición con presos políticos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El influencer Alex Otaola impulsa un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. 
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.
EEUU

Senado frustra resolución para limitar capacidad militar de Trump en Venezuela, un revés para los demócratas

La imagen muestra un LRAD en pruebas en Guam.
CAPTURA DE MADURO

¿Arma sónica en Venezuela? Analistas explican qué tecnología pudo haberse usado

María Corina Machado, líder venexzolana, en reunión con senadores bipartdistas de EEUU.
REUNIÓN EN EL CAPITOLIO

María Corina Machado refuerza apoyo bipartidista en Washington: "El 3 de enero cambió la historia del país"

Te puede interesar

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
Política

Trump saluda gesto "maravilloso" de María Corina Machado que le entregó su medalla del Nobel

Por SONIA SCHOTT
El sector inmobiliario se encuentra en una crisis desde hace varios años en Florida.
VIVIENDA

Legislatura de Florida abre la puerta a un recorte histórico del impuesto a la propiedad

Abrigos listos, precaución al amanecer y atención a los cambios del tiempo serán parte de la rutina durante los próximos días en Miami y toda la región.
TEMPORADA INVERNAL

El frío ya toca la puerta del sur de Florida: bajan los termómetros y rige advertencia

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. 
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

Un manifestante grita a los agentes federales durante una manifestación contra ICE frente al Edificio Federal Bishop Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 15 de enero de 2026.
Migración

Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota