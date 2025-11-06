El MAS expulsa del partido al presidente saliente Luis Arce y solicita una investigación por corrupción

LA PAZ — El Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció este jueves la expulsión del presidente saliente de Bolivia, Luis Arce, como militante del partido y solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación por las denuncias de corrupción presentadas recientemente en su contra.
El líder del partido, Grover García, anunció la expulsión en declaraciones a los medios, en las que indicó que Arce habría incurrido en conductas consideradas contrarias a los "principios" del MAS conforme lo establece su estatuto y las leyes del país latinoamericano, según recoge el diario 'El Deber'.
"Arce desvió los fondos del instrumento político. Hemos solicitado con varias notas que pueda regularizar y nunca regularizó hasta esta fecha, y cabe aclarar, esos aportes nunca llegaron a las arcas del instrumento político. También hemos visto una traición en pleno proceso electoral al binomio, a los candidatos a senadores, diputados, así como a nuestros militantes", afirmò.
FUENTE: Con informaciòn de Europa Press