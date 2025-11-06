El MAS expulsa del partido al presidente saliente Luis Arce y solicita una investigación por corrupción

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) AFP

LA PAZ — El Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció este jueves la expulsión del presidente saliente de Bolivia, Luis Arce, como militante del partido y solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación por las denuncias de corrupción presentadas recientemente en su contra.







El líder del partido, Grover García, anunció la expulsión en declaraciones a los medios, en las que indicó que Arce habría incurrido en conductas consideradas contrarias a los "principios" del MAS conforme lo establece su estatuto y las leyes del país latinoamericano, según recoge el diario 'El Deber'.

"Arce desvió los fondos del instrumento político. Hemos solicitado con varias notas que pueda regularizar y nunca regularizó hasta esta fecha, y cabe aclarar, esos aportes nunca llegaron a las arcas del instrumento político. También hemos visto una traición en pleno proceso electoral al binomio, a los candidatos a senadores, diputados, así como a nuestros militantes", afirmò. FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Compartir la nota:









¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP