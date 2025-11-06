Bombarderos B-52 de EEUU sobrevuelan la costa de Venezuela; la cuarta demostración de fuerza militar

La tripulación de la Fuerza Aérea de EEUU alrededor del bombardero B-52.

WASHINGTON - Un par de bombarderos B-52 sobrevolaron las costas de Venezuela el jueves, según datos de seguimiento de vuelos, en la cuarta demostración de fuerza de aviones militares estadounidenses en las últimas semanas.

El sobrevuelo forma parte de la agresiva campaña militar de Washington contra cárteles narcotraficantes en la región, con al menos 17 ataques que han causado 67 muertos.

Datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 mostraron a los dos bombarderos volando en paralelo a la costa venezolana; luego viraron al noreste de Caracas antes de regresar a lo largo de la costa y girar hacia el norte para adentrarse en el mar.

Es al menos la cuarta vez que aviones militares estadounidenses vuelan cerca de Venezuela desde mediados de octubre: los B-52 lo han hecho en una ocasión anterior, y los bombarderos B-1B en otras dos.

Estados Unidos también ha ordenado al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford que se dirija a América Latina, ha desplegado cazas F-35 en Puerto Rico y actualmente tiene seis barcos de la Marina en el Caribe como parte de lo que llama esfuerzos contra el narcotráfico.

Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de la campaña y el aumento de la presencia militar.

EEUU amplía su presencia en el Caribe

La operación militar de Estados Unidos en el Caribe busca frenar el narcotráfico proveniente de Venezuela y Colombia. Ambos países cuestionan el despliegue estadounidense al considerarlo una amenaza para la paz en la región.

El portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de toda su armada, se sumará a las maniobras en el Caribe.

El régimen chavista en Venezuela asegura que su territorio es libre de tráfico de drogas y ve la movilización militar estadounidense como una "amenaza" que busca generar un "cambio de régimen".

