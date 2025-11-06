jueves 6  de  noviembre 2025
DICTAMEN

Corte Suprema avala orden de Trump de eliminar "tercer género" en pasaportes

A su regreso en enero a la Oficina Oval, Trump emitió una orden ejecutiva para aceptar solo los dos únicos géneros biológicos humanos: masculino y femenino

Imagen de pasaportes estadounidenses.

Imagen de pasaportes estadounidenses.

UNSPLASH
Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.

SAUL LOEB/ AFP.j
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló el jueves la orden del gobierno de Donald Trump de identificar a los solicitantes de pasaportes por su sexo biológico en lugar de por su identidad de género.

La medida es el más reciente golpe de la Corte Suprema a las políticas "transgénero y no binarios" de la izquierda socialista en EEUU.

Imagen de la fachada en remodelación de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
A su regreso en enero a la Oficina Oval, Trump emitió una orden ejecutiva para aceptar solo los dos únicos géneros biológicos humanos: masculino y femenino. Con esta medida, puso fin al reconocimiento oficial de un tercer género, identificado con una "X" en los pasaportes estadounidenses.

Los pasaportes emitidos por el Departamento de Estado ahora deben indicar el sexo biológico de su titular al nacer.

FUENTE: Con información de AFP.

