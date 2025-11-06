jueves 6  de  noviembre 2025
EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

Los demócratas siguen con su postura de cero negociación como chantaje a la Casa Blanca en busca de los 1,5 billones (trillions) de dólares de gastos absurdos de interés partidista

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los viajeros de Estados Unidos sufrieron cancelaciones y retrasos de vuelos el jueves, en la víspera de una jornada que amenaza con ser caótica tras la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo debido a la falta de personal para garantizar la seguridad aérea.

Los demócratas siguen con su postura de cero negociación como chantaje a la Casa Blanca en busca de los 1,5 billones (trillions) de dólares de gastos absurdos de interés partidista que fueron eliminados de forma automática con la ley One Big Beautiful Bill aprobada en el Congreso.

La extrema izquierda quiere darles dinero y seguro a los inmigrantes ilegales, por encima de los estadounidenses, veteranos de guerra, jubilados, etc. Además, quiere el mismo nivel de gastos federales de cuando la pandemia de COVID-19, para continuar con sus políticas de despilfarro.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y la Casa Blanca han reiterado que eso no va a ocurrir y que el presidente y los republicanos se mantienen firmes en su posición frente al chantaje de senadores radicales de izquierda.

Las aerolíneas reducirán un 10% de sus vuelos en 40 zonas de alto tráfico del país el viernes, en cumplimiento de una orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) emitida por motivos de seguridad.

Retrasos y cancelaciones en aeropuertos

La parálisis presupuestaria, que el miércoles se convirtió en la más larga de la historia de Estados Unidos, dejó sin su salario a decenas de miles de controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores, lo que provoca escasez de personal en el sector.

Más de 4.000 retrasos y 96 cancelaciones de vuelos se registraron el jueves, según el servicio de seguimiento FlightAware. Además, en los controles de seguridad, los viajeros se enfrentaron a largas filas.

Los principales aeropuertos del país se vieron afectados. En Boston y Newark, los retrasos superaron las dos horas en promedio. En los aeropuertos O'Hare de Chicago y Reagan National de Washington fueron de más de una hora.

Las autoridades afirmaron que querían actuar antes de que ocurriera un accidente.

"Y si la presión sigue aumentando, incluso después de tomar estas medidas, volveremos y tomaremos medidas adicionales", dijo en la noche del miércoles el jefe de la FAA, Bryan Bedford.

Bedford, con 35 años de carrera en el sector, consideró que la situación es "muy inusual".

Estas medidas se implementan justo cuando el país entra en su temporada alta de viajes, con el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina.

Las nuevas cancelaciones podrían afectar miles de vuelos cada día. Se prevé que la reducción de vuelos afecte algunos de los aeropuertos más concurridos del país, como los de Atlanta, Newark, Denver, Chicago, Houston y Los Ángeles.

FUENTE: Con información de AFP.

