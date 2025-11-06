jueves 6  de  noviembre 2025
Florida

Hombre mata a su esposa en Hialeah y hiere a su suegra antes de quitarse la vida

Presuntamente, los involucrados en esta tragedia son de origen cubano y todo parece indicar que se trata de un homicidio-suicidio

La Policía de Hialeah investiga los hechos. Foto referencial

La Policía de Hialeah investiga los hechos. Foto referencial

ÁLVARO MATA / DLA ARCHIVO
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI — Una tarde de violencia estremeció este jueves a la comunidad de Lago Grande, en Hialeah, cuando un hombre disparó contra su esposa y su suegra antes de acabar con su propia vida.

El suceso, que está siendo investigado como un posible caso de homicidio-suicidio, ocurrió pasadas las dos de la tarde en una vivienda ubicada entre la 2700 y la 67th Place del oeste de la ciudad, según informaron las autoridades.

Lee además
Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FLORIDA

Alcaldesa de Hialeah multada por reformar su casa sin permiso legal
Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

De acuerdo con la policía, todo comenzó con una llamada al 911 realizada por un familiar del presunto atacante, alertando sobre un tiroteo dentro de la residencia. Al llegar, los agentes encontraron a tres personas con heridas de bala: el agresor, su esposa y su suegra.

La mujer mayor fue trasladada de urgencia a un hospital local en condición crítica, mientras que el tirador y su pareja fueron hallados sin vida en la escena.

Policía investiga el móvil del caso

Como medida preventiva, una escuela cercana fue cerrada temporalmente y, tras la evaluación de la policía, las actividades se restablecieron. El cierre coincidió con el horario de salida de los estudiantes, lo que generó gran preocupación entre los padres.

Vecinos del área contaron en entrevistas a medios locales que la familia sería de origen cubano y que la esposa, oriunda de Holguín, deja a dos hijos. Hasta el momento, los detectives no han revelado las identidades de las víctimas ni las circunstancias que pudieron desencadenar el trágico desenlace, mientras la investigación sigue en curso.

Una tragedia que vuelve a poner en evidencia el peso silencioso de la violencia doméstica y el profundo impacto que deja en las familias y comunidades de nuestra ciudad.

Si usted o alguien que conoce está en una situación de abuso o siente que podría estar en peligro, puede comunicarse de manera confidencial con la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 (SAFE) o visitar thehotline.org, donde encontrará apoyo en español las 24 horas del día.

Temas
Te puede interesar

Hialeah renueva dos escaños y define segunda vuelta para otros dos

Hombre grita "¡Alá es grande!" y embiste con su auto a peatones en Francia; hay cinco heridos

Declaran culpable al hombre que asesinó a tres hermanos en España por una deuda amorosa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida ampliaría el uso del sistema E-Verifiy para comprobar elegibilidad de nuevos empleados
CLIMA DE TENSIÓN

Nueva ley expandiría E-Verify a pequeños negocios y enciende debate migratorio en Florida

El exjefe de inteligencia Hugo Pollo Carvajal y Nicolás Maduro en un acto en Venezuela. 
NARCOTRÁFICO

Sentencia contra jefe del Cartel de los Soles de Venezuela queda diferida para enero de 2026

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROYECTO MONUMENTAL

DeSantis preside inicio de construcción de estación de bombeo clave para restauración de los Everglades

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

Te puede interesar

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Policía de Hialeah investiga los hechos. Foto referencial
Florida

Hombre mata a su esposa en Hialeah y hiere a su suegra antes de quitarse la vida

El presidente Donald Trump (segundo desde la izquierda) habla durante una cena con líderes de Asia Central en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de noviembre de 2025.
DIPLOMACIA

Kazajistán se une a Acuerdos de Abraham mientras Trump impulsa la paz en Medio Oriente

La tripulación de la Fuerza Aérea de EEUU alrededor del bombardero B-52.
Combate al narcotráfico

Bombarderos B-52 de EEUU sobrevuelan la costa de Venezuela; la cuarta demostración de fuerza militar

Imagen de pasaportes estadounidenses.
DICTAMEN

Corte Suprema avala orden de Trump de eliminar "tercer género" en pasaportes