Hombre mata a su esposa en Hialeah y hiere a su suegra antes de quitarse la vida

MIAMI — Una tarde de violencia estremeció este jueves a la comunidad de Lago Grande, en Hialeah , cuando un hombre disparó contra su esposa y su suegra antes de acabar con su propia vida.

El suceso, que está siendo investigado como un posible caso de homicidio - suicidio , ocurrió pasadas las dos de la tarde en una vivienda ubicada entre la 2700 y la 67th Place del oeste de la ciudad, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la policía, todo comenzó con una llamada al 911 realizada por un familiar del presunto atacante, alertando sobre un tiroteo dentro de la residencia. Al llegar, los agentes encontraron a tres personas con heridas de bala: el agresor, su esposa y su suegra.

La mujer mayor fue trasladada de urgencia a un hospital local en condición crítica, mientras que el tirador y su pareja fueron hallados sin vida en la escena.

Policía investiga el móvil del caso

Como medida preventiva, una escuela cercana fue cerrada temporalmente y, tras la evaluación de la policía, las actividades se restablecieron. El cierre coincidió con el horario de salida de los estudiantes, lo que generó gran preocupación entre los padres.

Vecinos del área contaron en entrevistas a medios locales que la familia sería de origen cubano y que la esposa, oriunda de Holguín, deja a dos hijos. Hasta el momento, los detectives no han revelado las identidades de las víctimas ni las circunstancias que pudieron desencadenar el trágico desenlace, mientras la investigación sigue en curso.

Una tragedia que vuelve a poner en evidencia el peso silencioso de la violencia doméstica y el profundo impacto que deja en las familias y comunidades de nuestra ciudad.

Si usted o alguien que conoce está en una situación de abuso o siente que podría estar en peligro, puede comunicarse de manera confidencial con la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 (SAFE) o visitar thehotline.org, donde encontrará apoyo en español las 24 horas del día.