domingo 19  de  abril 2026
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El mito del galpón: Por qué el espacio físico es lo menos importante en la industria moderna

En Aerocentro Parque Industrial, tenemos claro que nuestro propósito no es ofrecer depósitos, sino plataformas estratégicas de crecimiento. Dejemos de buscar galpones y empecemos a invertir en eficiencia.

La industria moderna no demanda metros cuadrados; demanda ecosistemas de eficiencia y en Aerocentro Parque Industrial podemos ayudarle

La industria moderna no demanda metros cuadrados; demanda ecosistemas de eficiencia y en Aerocentro Parque Industrial podemos ayudarle

Isabella Contreras

Por Constantino Bonaduce, presidente de Aerocentro Parque Industrial

A lo largo de más de 25 años de trayectoria en el sector industrial, he visto a cientos de empresarios caer en una trampa conceptual peligrosa: Creer que para producir o distribuir solo se necesitan "cuatro paredes y un techo".

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Permítanme ser directo: el concepto del "galpón" tradicional ha quedado obsoleto. Quien hoy ve su espacio físico simplemente como un depósito, está operando con una visión del siglo pasado que condena su competitividad antes de empezar.

La industria moderna no demanda metros cuadrados; demanda ecosistemas de eficiencia. El éxito real reside en infraestructuras diseñadas específicamente para la manufactura y la distribución ágiles. Hablamos de servicios garantizados, conectividad de alta velocidad y, sobre todo, de una visión integral de la operatividad.

En este contexto, debemos redefinir la seguridad integral. Ya no es un simple gasto operativo o un vigilante en la puerta; es un activo financiero. Un entorno blindado y controlado reduce drásticamente las primas de seguros, elimina las mermas por siniestralidad y garantiza la continuidad del negocio. En términos contables, la seguridad es rentabilidad pura y protección del patrimonio.

Muchos líderes padecen lo que yo llamo miopía inmobiliaria, el error estratégico de priorizar el costo por metro cuadrado por encima de la ubicación. Un alquiler "barato" en una zona de difícil acceso es, casi siempre, la opción más cara.

Esa mala ubicación genera costos ocultos muchas veces devastadores: exceso de consumo de combustible y mantenimiento de flotas, tiempos de respuesta lentos que ahuyentan a los clientes y dificultades logísticas que drenan el flujo de caja. Al final del trimestre, lo que ahorraste en alquiler lo perdiste con creces en ineficiencia logística.

Debemos evolucionar en nuestra mentalidad empresarial. El futuro no pertenece a las "zonas industriales" grises de antaño. El futuro pertenece a los centros de negocios dinámicos, donde la infraestructura trabaja para el empresario y no al revés.

En Aerocentro Parque Industrial, tenemos claro que nuestro propósito no es ofrecer depósitos, sino plataformas estratégicas de crecimiento. Dejemos de buscar galpones y empecemos a invertir en eficiencia.

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