Presidente Noboa: "Quien está que baila merengue con la mafia es Gustavo Petro"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuestonó a homólogo colombiano, Gustavo Petro, por la falta de compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la zona fronteriza común entre ambas naciones.
El presidente de Ecuador, afirmó que la administración colombiana entregó documentos oficiales a delincuentes buscados y permitió que la guerrilla controle territorios estratégicos
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuestonó a homólogo colombiano, Gustavo Petro, por la falta de compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la zona fronteriza común entre ambas naciones.
En entrevista exclusiva con la Revista Semana, Noboa señaló que la inacción del gobierno colombiano obliga a su administración a duplicar el gasto militar para contener el avance de grupos irregulares y el contrabando.
“Quien está que baila merengue con la mafia es Gustavo Petro”, afirmó Noboa, quien afirmó además que la administración colombiana entregó documentos oficiales a delincuentes buscados y permitió que la guerrilla controle territorios estratégicos en los departamentos de Putumayo y Nariño, afectando directamente la seguridad de los puertos ecuatorianos.
En materia económica, Noboa describió a Colombia como el peor socio comercial de su país debido a un déficit de 1.200 millones de dólares. Criticó la política energética de Petro al recordar que Bogotá vendió electricidad a precios elevados durante la reciente crisis, pese al apoyo histórico que Ecuador brindó en situaciones similares. El mandatario calificó de injusto este trato económico y aseguró que uno no insulta a sus mejores clientes si busca sostener una relación productiva.
Sobre la situación del exvicepresidente Jorge Glas, el jefe de Estado ecuatoriano calificó de graves las opiniones de Petro. Noboa aclaró que Glas permanece en prisión por delitos de corrupción juzgados por administraciones anteriores y no por persecución política.
“Él no es un preso político, es un político preso”, sentenció el mandatario, quien además llamó a consultas a su embajador tras las declaraciones del presidente colombiano sobre este caso judicial específico.
Noboa expresó su desconfianza hacia la política de "paz total" implementada en Colombia, argumentando que el narcoterrorismo utiliza retóricas ideológicas para buscar impunidad. Aunque manifestó tener una relación personal cordial con Petro, consideró que las discusiones actuales se alejan del pragmatismo necesario para resolver problemas de empleo y seguridad. Noboa adelantó que respetará la decisión del pueblo colombiano en las próximas elecciones y confió en trabajar con un liderazgo que rechace abiertamente el crimen.
FUENTE: Con información de revista Semana