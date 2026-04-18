sábado 18  de  abril 2026
ECUADOR

Presidente Noboa: "Quien está que baila merengue con la mafia es Gustavo Petro"

El presidente de Ecuador, afirmó que la administración colombiana entregó documentos oficiales a delincuentes buscados y permitió que la guerrilla controle territorios estratégicos

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 28 de enero de 2026, muestra (izq.) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia General Santander de Policía en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 18 de agosto de 2025.&nbsp;

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 28 de enero de 2026, muestra (izq.) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia General Santander de Policía en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 18 de agosto de 2025. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuestonó a homólogo colombiano, Gustavo Petro, por la falta de compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la zona fronteriza común entre ambas naciones.

En entrevista exclusiva con la Revista Semana, Noboa señaló que la inacción del gobierno colombiano obliga a su administración a duplicar el gasto militar para contener el avance de grupos irregulares y el contrabando.

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Quien está que baila merengue con la mafia es Gustavo Petro”, afirmó Noboa, quien afirmó además que la administración colombiana entregó documentos oficiales a delincuentes buscados y permitió que la guerrilla controle territorios estratégicos en los departamentos de Putumayo y Nariño, afectando directamente la seguridad de los puertos ecuatorianos.

Petro, el peor socio comercial

En materia económica, Noboa describió a Colombia como el peor socio comercial de su país debido a un déficit de 1.200 millones de dólares. Criticó la política energética de Petro al recordar que Bogotá vendió electricidad a precios elevados durante la reciente crisis, pese al apoyo histórico que Ecuador brindó en situaciones similares. El mandatario calificó de injusto este trato económico y aseguró que uno no insulta a sus mejores clientes si busca sostener una relación productiva.

Sobre la situación del exvicepresidente Jorge Glas, el jefe de Estado ecuatoriano calificó de graves las opiniones de Petro. Noboa aclaró que Glas permanece en prisión por delitos de corrupción juzgados por administraciones anteriores y no por persecución política.

Él no es un preso político, es un político preso”, sentenció el mandatario, quien además llamó a consultas a su embajador tras las declaraciones del presidente colombiano sobre este caso judicial específico.

Noboa expresó su desconfianza hacia la política de "paz total" implementada en Colombia, argumentando que el narcoterrorismo utiliza retóricas ideológicas para buscar impunidad. Aunque manifestó tener una relación personal cordial con Petro, consideró que las discusiones actuales se alejan del pragmatismo necesario para resolver problemas de empleo y seguridad. Noboa adelantó que respetará la decisión del pueblo colombiano en las próximas elecciones y confió en trabajar con un liderazgo que rechace abiertamente el crimen.

FUENTE: Con información de revista Semana

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