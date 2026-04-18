sábado 18  de  abril 2026
NARCOTRÁFICO

En operativo con EEUU, República Dominicana incauta 1,6 toneladas de cocaína

La Dirección de Control de Drogas de República Dominicana dijo que la operación es "uno de los golpes más contundentes a las redes del crimen organizado"

República Dominicana es un punto habitual en las rutas de narcotráfico regional. En lo que va de año, los decomisos acumulan cerca de 10 toneladas de drogas, según datos oficiales

República Dominicana es un punto habitual en las rutas de narcotráfico regional. En lo que va de año, los decomisos acumulan cerca de 10 toneladas de drogas, según datos oficiales

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTO DOMINGO.- El Gobierno de República Dominicana informó el sábado que incautó 1,6 toneladas de cocaína provenientes de Sudamérica en un operativo realizado la víspera con apoyo de Estados Unidos.

El alijo fue hallado en una embarcación interceptada frente a las costas de Pedernales, en el sur del país caribeño, en una operación conjunta de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dominicana, el Comando Sur de Estados Unidos y la agencia antidrogas DEA, informó el vocero de la DNCD, Carlos Devers.

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NARCOTRÁFICO

En operación conjunta con EEUU, República Dominicana incauta más de dos toneladas de cocaína

Denver calificó el operativo como "uno de los golpes mas contundentes a las redes de narcotráfico y crimen organizado". Precisó que estas organizaciones "emplean narcolanchas equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación".

El decomiso se produjo, el viernes 17 de abril, luego de una persecución en mar abierto y un intercambio de disparos entre los tripulantes y fuerzas militares, que acabó sin heridos. Según la DNCD, entre cuatro y seis personas viajaban a bordo y lograron huir hacia un parque nacional de densa vegetación.

República Dominicana es un punto habitual en las rutas de narcotráfico regional. En lo que va de año, los decomisos acumulan cerca de 10 toneladas de drogas, según datos oficiales.

Washington mantiene desde septiembre pasado una gran fuerza naval en el Caribe, donde ha atacado a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo una espectacular incursión en la capital venezolana para capturar al exdictador Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de "narcoterrorismo" en Nueva York.

Los ataques estadounidenses a decenas de supuestas narcolanchas, que dejan ya un saldo de más de 150 muertes, fueron realizados sin presentar pruebas concluyentes de narcotráfico, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones.

Otro operativo

Hace dos meses, autoridades dominicanas informaron el decomiso de más de dos toneladas de cocaína, considerado el cargamento de droga "más grande de la historia" del país.

Ese operativo tuvo lugar días después del cierre de la oficina de la DEA en República Dominicana por sospechas de corrupción. Un supervisor de la agencia fue detenido en Estados Unidos, acusado de soborno y fraudes de visados y la oficina fue reabierta el mes siguiente.

FUENTE: Con información de AFP

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