Mes de la educación financiera: Gerente de Comunidad de Chase en Miami comparte consejos para fortalecer tu salud financiera

Todos tenemos metas y necesidades financieras, ya sea comprar una casa, comenzar un negocio o simplemente sentirnos más tranquilos con nuestro dinero. No importa en qué etapa estés, nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para empezar.
Este Mes de la educación financiera, Emeli Aguirre, Gerente de Comunidad de Chase en Miami, recomendaciones prácticas para fortalecer tu salud financiera, no solo este mes, sino durante todo el año.
P: ¿En qué áreas deberían enfocarse las personas para mejorar su bienestar financiero?
R: Para fortalecer tu salud financiera, conviene enfocarte en cuatro áreas clave: ingresar, proteger, gastar y ahorrar. Ingresar significa entender cuánto ganas y cómo ese dinero te ayuda a cumplir tus metas. Proteger tu dinero es mantenerlo a salvo de pérdidas, robos y gastos innecesarios. Gastar con intención te ayuda a mantener tus cuentas al día y avanzar hacia tus objetivos. Y ahorrar, aunque sea poco, te prepara para necesidades y oportunidades futuras.
P: Si alguien quiere fortalecer su salud financiera, ¿cuáles son los tres primeros pasos que le recomendarías?
R: Primero, define tus metas con claridad: ¿qué quieres lograr y por qué es importante para ti? Después, arma un presupuesto para entender en qué se te va el dinero y planear cómo ahorrar. Por último, revisa ese presupuesto con frecuencia y ajústalo cuando sea necesario. Cada mes es distinto y la vida cambia, pero mantenerte atento y flexible te ayuda a seguir avanzando.
P: Seguir un presupuesto toma práctica. ¿Qué método recomiendas y cómo puede alguien adaptarlo para que sea fácil de mantener?
R: No existe una sola fórmula para todos. Lo más importante es elegir un sistema que de verdad vayas a usar. Hay muchas herramientas y aplicaciones que te ayudan a registrar tus gastos del mes y compararlos con lo que entra a tu hogar. Cuando entiendes a dónde se está yendo tu dinero, se vuelve más fácil ajustar hábitos y encontrar espacios para ahorrar.
P: Ahorrar para diferentes metas, como emergencias, retiro o compras importantes, puede sentirse abrumador. ¿Cómo ayudas a las personas a priorizar y mantenerse constantes?
R: Siempre les recuerdo que cada dólar cuenta. Incluso ahorrar un poco de cada pago hace una diferencia con el tiempo. Lo ideal es definir metas específicas, como crear un fondo de emergencia o ahorrar para una compra grande, y hacer un presupuesto que respalde esas metas. Y si un mes no se logra, no pasa nada: no te castigues. Ajusta y sigue adelante.
P: Con el aumento del costo de vida ¿qué cambios pequeños y sostenibles has visto que tienen mayor impacto?
R: Cuando tu presupuesto refleja tus prioridades, no solo administras tu dinero: te das herramientas para tomar decisiones con más seguridad. Una estrategia muy útil es automatizar el ahorro para que suceda sin pensarlo. Incluye en tu presupuesto transferencias a tu cuenta de ahorros como si fueran un pago fijo, igual que una factura. Así te aseguras de ahorrar cada mes antes de gastar.
Ver crecer tus ahorros, aunque sea poco a poco, ayuda mucho a construir estabilidad y tranquilidad financiera.
Y para quienes quieran aprender más, Emeli estará ofreciendo un taller gratuito por el Mes de la Educación Financiera el viernes 17 de abril, de 11:00 a.m. a 12:00 p.m., en la sucursal de Chase en la Pequeña Habana (1901 SW 8th St). La actividad es abierta al público.
En resumen
Puedes fortalecer tu salud financiera si te enfocas en ingresar, gastar, proteger y ahorrar. Mejorar tu bienestar financiero es un proceso de largo plazo, y cada paso te ayuda a sentirte más organizado y seguro mientras trabajas por tus metas. Para más información, visita tu sucursal local o entra a chase.com/financialgoals.
Solo con fines informativos/educativos: las opiniones y estrategias descritas en este artículo o proporcionadas a través de enlaces pueden no ser adecuadas para todos y no pretenden ser asesoramiento/recomendación específicos para ningún negocio. La información se ha obtenido de fuentes que se consideran fiables, pero JPMorgan Chase & Co. o sus filiales y/o subsidiarias no garantizan su integridad o exactitud. El material no pretende proporcionar asesoramiento legal, fiscal o financiero ni indicar la disponibilidad o idoneidad de ningún JPMorgan Chase Bank, N.A. producto o servicio. Debe considerar cuidadosamente sus necesidades y objetivos antes de tomar cualquier decisión y consultar al/a los profesional(es) adecuados. Las perspectivas y el rendimiento pasado no son garantías de resultados futuros. JPMorgan Chase & Co. y sus filiales no son responsables de, y no proporcionan ni avalan productos, servicios u otro contenido de terceros.
Productos de depósito proporcionados por JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro FDIC. Prestamista de igualdad de oportunidades.
© 2026 JPMorgan Chase & Co.