El Papa denuncia la muerte de niños en el barrio más violento de Uruguay

MONTEVIDEO -- El papa León XIV denunció este sábado la muerte violenta de niños al visitar Casavalle, un barrio muy humilde de Montevideo y el más inseguro de Uruguay, donde los vecinos denuncian a diario tiroteos vinculados al tráfico de drogas.

León XIV llegó en coche al barrio y caminó por sus peligrosas calles en medio de un fuerte dispositivo de seguridad con miles de policías, en el segundo día de una intensa gira de 12 días por América latina tres semanas después de ser operado de un cáncer de pulmón.

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“No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver”, dijo el jefe de 1.400 millones de católicos en un escenario al aire libre junto a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Una multitud de vecinos lo vitoreaba y saludaba a su paso en Casavalle, que tiene la tasa de homicidios más elevada del país.

Un barrio "bravísimo

“No podemos llamar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos", sostuvo.

Agregó: “Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles”.

"Mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida", sentenció León XIV, que bendijo una docena de nuevas viviendas populares en Casavalle financiadas por la Iglesia católica.

La tasa de homicidios en Casavalle y sus barrios aledaños es de 41,7 cada 100.000 habitantes, según datos oficiales. Una cifra altísima provocada por ataques entre bandas armadas del narcotráfico, cuatro veces más que la nacional.

La violencia se ha disparado en los últimos años en Uruguay, que adquirió un nuevo papel en el tránsito de cocaína hacia el norte y fue considerada habitualmente una de las naciones más seguras y prósperas de la región.

Sin embargo, cuatro de cada 10 niños uruguayos viven en la pobreza, según UNICEF. Los vecinos aseguran que la violencia es cotidiana y que hay tiroteos todos los días.

“Acá todo es cambiante”, el barrio “pasa de tranquilo a bravísimo en minutos”, cuenta Claudia, una enfermera de 33 años de edad que no quiere dar su apellido por temor.

“Ver homicidios ahí en tu puerta es tremendo. Enfrente de mi casa vino una moto y acribillaron a alguien, no sabes qué hacer cuando tus hijos ven un cuerpo tirado”, relató.

El gobierno uruguayo calcula que un quinto de los homicidios en Uruguay está vinculado al narcotráfico.

La violencia en Casavalle “se normalizó mucho”, agrega Claudia. “Todos decimos 'bueno, son adictos, están en cosas malas y están peleando entre bandas', pero es tremendo”.

Los vecinos esperan que la visita del papá, de una hora, cambie las cosas para mejor.

“En 62 años de vida nunca había visto estas veredas limpias y la cantidad de seguridad que hay. El barrio se tranquilizó”, dijo Mario Tabárez, dueño de un taller de pintura ubicado a dos cuadras de la parroquia.

“Ojalá siguiera así, pero no creo. Los adictos desaparecieron esta semana, pero cuando pase esto van a volver a la calle”.

El Papa elogió el mate

Más temprano, en la primera misa de su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el Papá derrochó elogios para el mate, la infusión adorada por los uruguayos, y llamó a “construir puentes” y “transmitir la alegría de la fe”.

El mate “nos enseña a compartir ya estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan”, dijo frente a millas de fieles que lo escuchaban mate y termo en mano en Paysandú, 350 km al noroeste de Montevideo. “Es signo de integración, de acogida y de valores comunes”.

“¡También hasta a Roma ha llegado el mate!”, exclamó en un momento de improvisación de su homilía, y arrancó risas entre la multitud.

Uruguay es el país más laico de América Latina. Solo el 35% de la población se declara católica, según un sondeo de 2026 de Latinobarómetro, que ubica al país al final del ranking regional.

El Papa también visitará esta tarde la Universidad Católica y al histórico estadio Centenario, donde liderará una vigilia de oración para 60.000 personas.

El domingo viajará a la ciudad uruguaya de Florida y luego a Argentina, la patria de su predecesor, Francisco.

FUENTE: Con información de AFP