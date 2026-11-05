jueves 5  de  noviembre 2026
CELEBRIDADES

El papa León XIV recibe a Bob Dylan en el Vaticano

El cantautor Bob Dylan, de 85 años, cuyo nombre de nacimiento es Robert Allen Zimmerman, se encuentra actualmente de gira por Italia

El músico estadounidense Bob Dylan y el papa León XIV se reúnen en el Vaticano.&nbsp;

El músico estadounidense Bob Dylan y el papa León XIV se reúnen en el Vaticano. 

AFP

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV recibió el miércoles a Bob Dylan en el Vaticano, en una audiencia a la que el legendario músico folk estadounidense acudió con una sudadera negra con capucha.

El cantautor, de 85 años, cuyo nombre de nacimiento es Robert Allen Zimmerman, se encuentra actualmente de gira por Italia.

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Un artículo publicado en la página web oficial Vatican News señaló que el encuentro fue "breve y consistió en saludos y algunos intercambios distendidos".

El papa regaló a Dylan un rosario y el músico obsequió al líder de los 1.400 millones de católicos del mundo con su autobiografía, según el artículo.

León XIV, el primer papa estadounidense, citó una letra de Bob Dylan en el prólogo de un libro sobre desarme publicado a principios de este año, según Vatican News.

León XIV, de 71 años, ha mantenido posturas firmemente contrarias a la guerra y se ha enfrentado al presidente estadounidense Donald Trump tras sus críticas a la contienda bélica en Oriente Medio.

No es el primer papa con el que se ha reunido Dylan.

El músico actuó en una vigilia de oración para jóvenes celebrada en Bolonia en 1997 y presidida por Juan Pablo II.

Dylan, que publicó su primer álbum en 1963, recibió el Premio Nobel de Literatura en 2016.

FUENTE: Con información de AFP

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