viernes 6  de  noviembre 2026
SANTIDAD

La estatua más grande del papa León XIV, de 14 metros, queda lista en Perú para su visita

La escultura, donada por la Caja Huancayo al Callao, fue elaborada en menos de dos meses por un equipo de 14 personas liderado por los artistas Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong

Una de las secciones de la estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, que alcanzará los 14 metros de altura, preparada, en la madrugada de este viernes, para ser trasladada por partes, desde el taller en el que se moldeó hasta el parque frente al océano Pacífico donde se erigirá en el Callao, la provincia portuaria aledaña a la capital Lima.&nbsp;&nbsp;

Una de las secciones de la estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, que alcanzará los 14 metros de altura, preparada, en la madrugada de este viernes, para ser trasladada por partes, desde el taller en el que se moldeó hasta el parque frente al océano Pacífico donde se erigirá en el Callao, la provincia portuaria aledaña a la capital Lima.  

EFE/John Reyes
Por Elena Moreno

LIMA.- La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, que alcanza los 14 metros de altura, quedó este viernes lista para su inauguración tras haber sido trasladada por partes desde el taller en el que se moldeó hasta el parque frente al océano Pacífico donde fue ensamblada mediante una grúa.

Dos tráilers de grandes dimensiones transportaron el cuerpo y el busto y brazos, respectivamente, de la colosal figura del papa, en una complicada maniobra logística que implicó un largo recorrido en plena madrugada para evitar el pesado tráfico que la ciudad tiene durante el día.

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El viaje comenzó a las 2.00 hora local (7.00 GMT) en el populoso distrito de Carabayllo y acabó en el Parque del Niño Gaelito, del Callao, donde mediante una grúa, la figura, de 12 metros de altura, se ensambló durante el amanecer sobre un pedestal de 2 metros, para alcanzar un total de 14 metros.

La escultura, donada por la Caja Huancayo al Callao, fue elaborada en menos de dos meses por un equipo de 14 personas liderado por los artistas Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong, de la Escuela de Bellas Artes, quienes asumieron el reto más exigentes de sus carreras.

El alcalde del Callao, César Pérez, valoró el trabajo realizado por los artistas al destacar que en apenas 45 días lograron hacer una estatua que, en condiciones normales, tomaría cuatro meses elaborar.

"La estatua tiene hasta el lunar que el papa tiene en la parte izquierda de la cara. Han logrado sacar de esa mirada maravillosa que tiene nuestro papa León XIV y esa muestra de humanidad que tiene en su rostro", señaló Pérez en declaraciones a periodistas.

El alcalde del Callao reiteró su confianza en que León XIV tenga la oportunidad de pasar por delante de su estatua y detenerse a apreciarla, durante la visita que realizará a Perú del 11 al 16 de noviembre, como parte de su primera gira a América Latina, que también incluye a Uruguay y Argentina.

"Es una muestra de cariño a todos los vecinos del Callao y de Lima. Estamos orgullosos de haber podido darle a nuestro querido papa una muestra de cariño y fe hacia él", sostuvo Pérez, al recordar que Robert Prevost ejerció de administrador de la Diócesis del Callao, a la vez que ejercía como obispo de Chiclayo.

Si bien esta estatua es la más grande, no es la primera que se dedica a León XIV en Perú, pues ya tiene al menos otras dos en Lambayeque, la región cuya capital es Chiclayo, donde hay otra de cuerpo entero en esa ciudad y otra en la localidad costera de Pimentel, también frente al mar.

La inauguración de la escultura en el Callao está prevista para el próximo lunes 9 de enero a las 17.00 hora local (22.00 GMT), según anunció el alcalde, lo que coincidirá con el atardecer sobre el océano Pacífico.

Con su visita apostólica, León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos), tendrá su anhelado reencuentro con Perú, país con el que mantiene una fuerte vinculación tras haber pasado más de veinte años de su vida pastoral en él, desde misionero hasta obispo, hasta incluso adoptar la nacionalidad peruana.

Durante su visita, Robert Prevost pasará por el Callao, además de por las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, junto a la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba, a donde irá en helicóptero.

FUENTE: Con información de EFE

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