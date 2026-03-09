El péndulo roto: Cuba entre el orgullo, la vergüenza y el espejismo vietnamita

La idea de que el gobierno cubano intenta deslizar al país hacia un capitalismo administrado, inspirado en el modelo vietnamita, circula desde hace años en análisis académicos, debates de economistas y conversaciones populares. No se trata de una reforma declarada, sino de un movimiento subterráneo, casi vergonzante, que intenta conciliar dos fuerzas incompatibles: la supervivencia económica y la preservación del monopolio político.

La crisis económica ha dejado al Estado sin margen para sostener el viejo modelo. La escasez, los apagones, la improductividad y la emigración masiva han erosionado la legitimidad del relato revolucionario. En ese contexto, sectores del propio aparato reconocen la necesidad de introducir mecanismos de mercado, ampliar el espacio privado y atraer inversión extranjera. Pero estas aperturas no buscan democratizar la economía, sino administrar la escasez sin ceder el control. Es un capitalismo vigilado, un mercado con correa corta, una apertura que no se atreve a pronunciar su nombre.

El contexto internacional como cortina de humo

Mientras Estados Unidos concentra su atención en conflictos externos -como la guerra con Irán-, el gobierno cubano percibe un respiro. La presión diplomática disminuye, la mirada global se desplaza, y La Habana aprovecha ese intersticio para maniobrar. En ese silencio relativo, el régimen intenta reacomodarse: negocia discretamente con actores extranjeros, flexibiliza ciertos sectores económicos, y refuerza su narrativa de resistencia para justificar cada contradicción. Es una estrategia de supervivencia: avanzar sin que parezca avance, reformar sin admitir la reforma, cambiar sin que el cambio amenace la arquitectura del poder.

Orgullo y vergüenza: los dos fantasmas que gobiernan

El discurso oficial oscila entre dos polos que se anulan mutuamente: El orgullo de proclamarse bastión antiimperialista, guardián de una épica que ya no alimenta a nadie. La vergüenza de un país que se desmorona, donde la justicia social se ha vuelto un recuerdo y la igualdad se reduce a la igualdad en la carencia. Ese vaivén produce un gobierno que camina sobre una cuerda floja: demasiado orgulloso para admitir el fracaso del modelo, demasiado avergonzado para reconocer que las reformas llegan tarde y mal.

El espejismo vietnamita

Vietnam logró combinar un sistema de partido único con un capitalismo dinámico. Pero Cuba no es Vietnam: no tiene su demografía, no tiene su geografía, no tiene su inserción en Asia, no tiene su cultura empresarial, y no tiene su relación con las potencias vecinas. Aun así, el gobierno cubano intenta imitar la fórmula, como quien copia un mapa ajeno sin entender el terreno que pisa. El resultado es un híbrido inestable: mercado sin libertad, reformas sin transparencia, modernización sin derechos.

La distancia creciente con la justicia social

Mientras el discurso insiste en “preservar las conquistas”, la realidad muestra un país donde la desigualdad crece, la pobreza se profundiza y la vida cotidiana se vuelve una carrera de obstáculos. La justicia social -bandera histórica del proyecto revolucionario- se ha convertido en una sombra que ya no acompaña al Estado, sino que lo acusa.

El país que avanza de espaldas

Cuba parece caminar hacia adelante mirando hacia atrás, como si el porvenir fuera un territorio prohibido y solo el pasado pudiera ofrecerle legitimidad. En ese extraño movimiento, el gobierno intenta deslizar reformas económicas que recuerdan al modelo vietnamita: un capitalismo administrado, vigilado, casi clandestino, que permita oxigenar la economía sin alterar la arquitectura del poder. Pero este avance no es un proyecto, sino un pudor. No se anuncia: se filtra. No se proclama: se insinúa. Es el gesto de un Estado que sabe que debe cambiar, pero teme que el cambio lo desnude.

La política como teatro de sombras

En el escenario internacional, la guerra entre Estados Unidos e Irán funciona como una cortina de humo. Mientras las potencias se distraen, La Habana mueve piezas con la cautela de quien teme ser visto. No es la audacia de un estratega, sino la astucia del que sobrevive. El Partido Comunista intenta preservar lo que llama “conquistas”, aunque muchas de ellas se han vuelto ruinas simbólicas. Y sin embargo, insiste en defenderlas como si fueran reliquias sagradas, como si admitir su desgaste fuera traicionar la épica que lo sostiene. La política cubana se ha convertido en un teatro de sombras: figuras que se mueven, discursos que se repiten, gestos que simulan firmeza mientras el suelo tiembla bajo los pies.

Orgullo y vergüenza: los dos guardianes del abismo

Hay dos fuerzas que gobiernan al régimen: el orgullo, que impide reconocer el fracaso del modelo; la vergüenza, que impide admitir la necesidad de un cambio profundo. Ese doble filo produce un poder que no puede avanzar ni retroceder, un poder que se sostiene en equilibrio sobre una cuerda que se desgasta con cada día de apagón, con cada éxodo, con cada silencio que se vuelve insoportable. El orgullo impide la autocrítica. La vergüenza impide la transparencia. Entre ambos, la justicia social -esa promesa fundacional- se ha vuelto una resonancia que ya no responde a nadie.

El espejismo vietnamita

Vietnam es el modelo que se invoca en voz baja: un país que mantuvo el partido único mientras abrazaba el mercado. Pero Cuba no es Vietnam. Su geografía, su historia, su relación con el mundo, su tejido productivo, su cultura económica: todo es distinto. El intento de imitarlo se parece más a un espejismo que a una estrategia. Es como copiar la sombra de un árbol sin tener el árbol. El resultado es un híbrido: mercado sin ciudadanía, apertura sin pluralismo, reformas sin reforma.

El país que se deshace en la boca del discurso

Mientras el gobierno habla de “actualización”, “perfeccionamiento” y “transformación”, la vida cotidiana se hunde en una precariedad que ya no puede ocultarse. La justicia social -esa bandera que alguna vez iluminó a millones- se ha convertido en un argumento vacío, repetido por inercia, como un mantra que ya no convoca fe sino cansancio. El pueblo vive en un presente que no promete futuro. El Estado vive en un pasado que no puede revivir. Y entre ambos se abre un abismo que ninguna consigna logra cerrar.

La política como acto de respiración

Lo que ocurre hoy en Cuba no es solo un proceso económico: es un drama existencial. Un país que intenta reformarse sin reconocerse, un poder que quiere cambiar sin transformarse, una sociedad que resiste sin esperanza clara. La política, en este punto, deja de ser un sistema y se convierte en un acto de respiración: inhalar lo suficiente para no colapsar, exhalar lo justo para no perder el control. Pero toda respiración tiene un límite. Y cuando el aire se vuelve escaso, incluso el silencio se convierte en una forma de protesta.

Por Rafael Bordao, Ph.D.