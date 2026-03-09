lunes 9  de  marzo 2026
Cuba: entre estrategia política y especulación mediática

Mientras periodistas, analistas e influencers multiplican teorías sobre los próximos pasos de Estados Unidos frente al régimen cubano, las decisiones que realmente importan se diseñan lejos del ruido público

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio en un momento que parece ser confidencial.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio en un momento que parece ser confidencial.

Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - En el debate sobre Cuba abundan las certezas. O al menos eso parece. Basta una declaración política, un gesto diplomático o incluso un rumor para que analistas, periodistas e influencers aseguren conocer cuál será el próximo movimiento de Estados Unidos frente al régimen cubano.

La escena se repite una y otra vez. Surgen interpretaciones, aparecen predicciones y no faltan quienes hablan con absoluta seguridad sobre decisiones que, en realidad, aún forman parte de procesos reservados.

Pero la política exterior no funciona de esa manera.

Las estrategias que marcan el rumbo de un país rara vez se anuncian en el debate mediático. Se diseñan en espacios donde convergen la diplomacia, la seguridad nacional y los intereses geopolíticos. Allí se evalúan escenarios, se calculan riesgos y se definen los tiempos.

En el caso de Cuba, dos figuras han sido particularmente influyentes en ese enfoque: Donald Trump y Marco Rubio. Durante años ambos han defendido una posición firme frente al régimen cubano, situando el tema como una prioridad dentro de la agenda política estadounidense y vinculándolo con una discusión más amplia sobre democracia, derechos humanos y libertad.

Eso no significa que el debate público carezca de valor. El análisis y el periodismo cumplen una función esencial al interpretar los acontecimientos y ofrecer perspectivas distintas sobre la realidad política. Pero existe una diferencia clara entre analizar lo que ocurre y afirmar que se conocen decisiones que aún no han sido reveladas.

La relación entre Estados Unidos y Cuba ha estado marcada históricamente por estrategias que se construyen con discreción y solo se hacen visibles cuando llega el momento de ejecutarlas. La política internacional suele avanzar así: con cautela, lejos del ruido inmediato del debate público.

Por eso, frente a la avalancha de predicciones que circulan cada día, conviene mantener cierta perspectiva. No todo lo que se dice en el espacio público refleja lo que realmente ocurre en los niveles donde se toman las decisiones.

La política real no se mueve al ritmo de las conjeturas.

Quienes diseñan una estrategia saben que revelarla antes de tiempo equivale, muchas veces, a debilitarla.

Por eso la pregunta no es qué dicen hoy quienes aseguran tener todas las respuestas.

La pregunta es otra.

Cuando finalmente se conozcan los próximos pasos frente al régimen cubano, ¿cuántos de los que hoy hablan con tanta seguridad estarán dispuestos a admitir que, en realidad, solo estaban especulando?

