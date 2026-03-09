Tercer día de protestas en Cuba, aparecen carteles pintados contra la dictadura

El sol se pone en Cuba y La Habana va quedando a oscuras por un corte de luz el 26 de junio de 2024.

Las protestas contra los apagones y la crisis general del país continuaron extendiéndose en Cuba con cacerolazos, cortes de calles, quema de basura y pintadas antigubernamentales, en lo que activistas y periodistas describen como al menos el tercer día consecutivo de manifestaciones en distintos puntos de la Isla.

Videos y reportes difundidos en redes sociales muestran nuevas protestas en varios barrios de La Habana durante la noche del domingo, mientras en otras provincias han seguido apareciendo carteles contra el régimen pintados en espacios públicos, reseña el portal web Diario de Cuba

SUCESOS ONU pide a Cuba informar sobre el paradero de sobrevivientes del tiroteo a la lancha

El periodista José Raúl Gallego informó en Facebook del "tercer día consecutivo de protestas en La Habana", con un video que le hicieron llegar de una manifestación en el barrio de Lawton, Diez de Octubre.

"Muchas personas bajaron por la calle Acosta tocando calderos y en la intersección con la calle 9na cerraron la vía y quemaron basura", explicó. Según el académico, en el lugar estaba "la patrulla 510 con oficiales de la Seguridad del Estado grabando a los manifestantes".

Embed

Protestas en varios municipios de la capital

En Mantilla, municipio Arroyo Naranjo, residentes de un albergue salieron a la calle a manifestarse. "Ahora mismo aquí en Mantilla, Arroyo Naranjo, el albergue El Gallo de Oro estamos tocando calderos todos en la calle", indicó un testimonio difundido en Facebook por el activista Saúl Manuel.

También recibió testimonios de protestas en Regla, donde el barrio volvía a "calentarse", mientras que en Guanabacoa vecinos denunciaron un fuerte despliegue policial tras las manifestaciones previas.

"Guanabacoa está militarizada. Tienen a tres policías por cada esquina", dijo Saúl Manuel, citando el testimonio de un testigo que, además, afirmó que a jóvenes del Servicio Militar Obligatorio les entregaron tonfas para "salir a cuidar las calles y reprimir".

Embed - Saúl Manuel - "Ahora mismo aquí en Mantilla, Arroyo...

Las protestas en la capital se suman a las reportadas la noche anterior en varios municipios, entre ellos Marianao, Regla, Playa y Cotorro, donde los residentes hicieron sonar cazuelas para protestar por los prolongados apagones.

Material audiovisual compartido por este mismo usuario recogió las protestas ocurridas antes en barrios como La Cumbre, San Miguel del Padrón, y Los Pinos, Arroyo Naranjo, y también en Santiago de las Vegas y Regla.

En El Palmar, Marianao, los participantes en la manifestación cantaron el himno y quemaron la basura para alumbrarse. El video fue transmitido en vivo a las 11:00 de la noche del sábado, precisó Gallego en Facebook

Las acciones de protesta no se han limitado a La Habana. En Bayamo, Granma, el activista Saúl Manuel reportó también concentraciones en el Parque del Amor. "Bayamo, hirviendo ahora mismo… vamos por el tercer día", indicó en redes sociales.

En paralelo con las protestas callejeras, han aparecido nuevas pintadas contra el régimen en diferentes ciudades del país.

En el reparto La Cumbre, en San Miguel del Padrón, se reportó una pintada en el suelo de un parque con la frase "Díaz-Canel singao", dirigida contra el gobernante cubano.

En el municipio Colón, en Matanzas, aparecieron este domingo carteles pintados en la plaza del mercado con consignas como "Abajo el comunismo", "Abajo la dictadura" y "Patria y Vida".

Acciones similares se reportaron también en Santiago de Cuba. El periodista Yosmany Mayeta informó que aparecieron carteles antigubernamentales cerca de la Universidad de Oriente.

Según los reportes, en una valla pública se podían leer frases como "Fuera el comunismo" y "Abajo la dictadura", pintadas durante un apagón en la zona.

"Esto está fresquito… la pintura todavía chorreando", dijo uno de los testimonios citados en el reporte.

Vecinos señalaron además que acciones similares han ocurrido en distintos puntos de la ciudad, presuntamente realizadas por grupos opositores al régimen.

Detención y golpiza a una opositora

En medio de las protestas, la opositora Marianela Peña Cobas fue detenida y golpeada por las autoridades durante una manifestación contra los apagones en La Habana.

Su hermana, la también opositora Marisol Peña Cobas, exiliada en EEUU, denunció en redes sociales que fue liberada posteriormente, pero con señales visibles de agresión.

"Ya soltaron a mi hermana, no porque sean buenos, sino porque no hay cárcel para encerrar a todos los cubanos que a gritos exigen libertad y la caída de ese régimen", escribió.

Peña publicó fotografías en las que la activista aparece con el rostro hinchado, presuntamente tras una golpiza.

La detención quedó registrada en audios enviados por la propia opositora durante la protesta. En uno de ellos se escucha el ruido de un cacerolazo y a Peña gritar: "Cinco días sin corriente y 65 años de hambre y miseria". En otro momento afirma: "Es el pueblo entero y ya me van a llevar… me van a quitar el teléfono".

Este domingo, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar escribió en X sobre las protestas espontáneas que han ocurrido en La Habana: "Cuando el pueblo pierde el miedo, las dictaduras empiezan a caer". La legisladora compartió el video de una de las manifestaciones en el municipio Cerro.

"Un pueblo que se ha cansado"

El sacerdote católico Alberto Reyes consideró en una publicación en Facebook que la clave del cambio en Cuba está en la creciente movilización social.

"Cuba necesita un cambio de Gobierno y de sistema político… el proyecto llamado revolución cubana no solo ha fracasado, ha fracasado estrepitosamente", escribió.

El sacerdote afirmó que diversos factores —como la crisis económica, el aislamiento internacional del régimen y la presión externa— influyen en el escenario actual, pero subrayó que el elemento central es la actitud de los ciudadanos.

La clave, dijo, está en "un pueblo que se ha cansado, un pueblo que por primera vez en mucho tiempo ha empezado a creer que tiene derecho a la libertad y a la prosperidad".

A su juicio, ese proceso se ha ido manifestando en las protestas de los últimos años, desde el Movimiento San Isidro hasta las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y otras movilizaciones posteriores.

"Este pueblo… ha dicho '¡Basta!' y ha echado a andar, y no parará hasta el día en que podamos decir: '¡Somos libres!'", afirmó.

Más de la mitad de los cubanos entrevistados en una reciente encuesta de DIARIO DE CUBA (50,4%) marcaron la opción que sostiene: "aunque el Gobierno no quiera, el rumbo del país terminará cambiando", entre varias sobre lo que pensaban del futuro de Cuba, a partir de lo ocurrido en Venezuela el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro en una operación de EEUU.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba