ATAQUE CANINO

Bebé de un año atacado por perro en Miami Beach

La menor de un año sufrió lesiones faciales luego de que un perro se abalanzara sobre ella en un área recreativa. La familia presentó denuncia y cuestiona el cumplimiento de las normas municipales sobre mascotas en parques.

Vista parcial de un auto de la Policía de Miami Beach.

Vista parcial de un auto de la Policía de Miami Beach.

EFE/GIORGIO VIERA - ARCHIVO
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI BEACH.- Una jornada familiar en un parque de Miami Beach se transformó en minutos en una escena de desesperación cuando una niña de apenas un año fue atacada por un perro en plena zona recreativa.

El hecho ocurrió en Beach View Park, donde la familia se encontraba disfrutando del último día de sus vacaciones. Según el relato del padre, el animal que estaba acompañado por su propietario, reaccionó de forma inesperada cuando la menor se dirigió hacia el área de juegos infantiles.

El padre de la pequeña identificado como Andy Petranker, dijo en entrevista a Telemundo 51 que el ataque ocurrió “en cuestión de segundos” y que todavía se encuentra en estado de shock.

“No esperas que algo así ocurra”, expresó al medio local. “Estamos tratando de entender cómo pudo pasar”.

Según relató, el animal se abalanzó directamente sobre el rostro de su hija. “El perro estaba sobre ella. Su boca estaba en su cara”, afirmó.

De acuerdo con su versión, previamente había consultado al dueño del animal sobre el comportamiento del perro en presencia de niños, recibiendo garantías de que era dócil y estaba acostumbrado a convivir con menores.

Tras la agresión, la niña presentó laceraciones en el rostro, inflamación severa en el ojo derecho y dolor persistente. El padre aseguró que la menor continúa bajo observación médica, con dificultad para dormir y evidente nerviosismo después del episodio.

La familia formalizó un reporte ante el Departamento de Policía de Miami Beach (MBPD) y evalúa acciones legales mientras espera claridad sobre posibles responsabilidades.

Según la normativa publicada por la ciudad, los perros no pueden permanecer en parques públicos salvo en áreas designadas específicamente para mascotas, lo que abre interrogantes sobre el cumplimiento de las reglas en el momento del incidente.

El caso se suma a otro ataque reciente en el sur de Florida que también involucró a un menor de un año, reactivando el debate sobre la supervisión de animales en espacios frecuentados por niños pequeños.

Temas
