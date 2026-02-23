lunes 23  de  febrero 2026
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU ordena evacuar al personal no esencial de su embajada en Beirut

"Se trata de una medida temporal destinada a garantizar la seguridad de nuestro personal, al tiempo que mantenemos nuestra capacidad de operar y asistir a los ciudadanos estadounidenses", declaró un alto funcionario del Departamento de Estado

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos ordenó la retirada del personal no esencial de su embajada en la capital de Líbano, Beirut, en medio de amenazas del presidente Donald Trump de atacar Irán, país que mantiene estrechas relaciones con la milicia chiíta libanesa Hezbolá.

"Se trata de una medida temporal destinada a garantizar la seguridad de nuestro personal, al tiempo que mantenemos nuestra capacidad de operar y asistir a los ciudadanos estadounidenses", declaró un alto funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

Cerca de 40 funcionarios de la embajada partieron a través del aeropuerto internacional de Beirut el lunes, dijo una fuente de seguridad libanesa a la AFP.

Llamado de Hezbolá a la "resistencia"

La orden implica la salida de personal que no cumple con labores de esenciales y sus familiares, pero la embajada permanecerá en funcionamiento.

"Evaluamos continuamente el entorno de seguridad y, sobre la base de nuestra última revisión, consideramos prudente restringir nuestra presencia al personal esencial", dijo el funcionario estadounidense.

La evacuación ocurre luego de que el sábado Hezbolá llamara a la "resistencia" tras la muerte, en un ataque israelí, de ocho de sus miembros que participaban en una reunión en el este del Líbano.

Trump ha ordenado un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente mientras amenaza con atacar a Irán a menos que llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

FUENTE: Con información con AFP.

