domingo 2  de  noviembre 2025
INSÓLITO

El régimen Cuba anuncia venta de materiales de construcción a damnificados de Melissa

Aún existen personas afectadas por ciclones de hace más de una década que no han recibido los recursos prometidos

Un hombre se encuentra dentro de una casa dañada después del paso del huracán Melissa en la aldea de Boca de Dos Ríos, provincia de Santiago de Cuba, Cuba, el 30 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El régimen cubano intenta proyectar una imagen de control y recuperación tras el paso del huracán Melissa por el oriente de la Isla, mientras desde las provincias más afectadas continúan surgiendo denuncias ciudadanas que exponen un panorama mucho más precario: falta de alimentos en los centros de evacuación y ausencia de respuesta institucional ante familias vulnerables.

El Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo 10247, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 65, mediante el cual el Estado financiará el 50% del precio de los materiales de construcción destinados a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas total o parcialmente en Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas, reseña Diario de Cuba.

El texto, difundido por el portal Cubadebate, resalta el "carácter social del Presupuesto del Estado" y la promesa oficial tras cada desastre en Cuba de que "nadie quedará desamparado". Sin embargo, el acuerdo no precisa fechas ni mecanismos de distribución, en un contexto donde numerosos damnificados denuncian la falta de respuesta de las autoridades locales y la inexistencia de recursos básicos para sobrevivir.

El documento dice que las solicitudes se realizarán a través de "oficinas de trámites" que históricamente han sido criticadas por su mal funcionamiento.

El acuerdo "dispone que las personas cuyos ingresos no le sean suficientes para adquirir los materiales de la construcción, podrán acceder a créditos bancarios o solicitar subsidios para la compra de materiales de la construcción, con cargo del Presupuesto del Estado o solicitar el financiamiento por la Asistencia Social, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente".

El periodista José Raúl Gallego criticó en una publicación en Facebook que el régimen cubano repita su política de "ayuda" a los damnificados por desastres naturales, una medida que considera ineficiente e insuficiente.

Gallego señaló que el verdadero problema es la falta de materiales. Recordó que aún existen personas afectadas por ciclones de hace más de una década que no han recibido los recursos prometidos. Además, cuestiona cómo podrán pagar los damnificados, "que lo han perdido todo", en un país donde el salario no alcanza ni para alimentarse.

También denuncia la falta de transparencia sobre las donaciones internacionales, como las provenientes de Venezuela, que incluirían materiales de construcción, y se pregunta si el Estado planea vender a mitad de precio productos que no le costaron nada.

El periodista concluye que este modelo de gestión estatal es parte de un "ciclo enfermizo" que solo cambiará cuando se desplace del poder a los responsables del empobrecimiento y el abuso en Cuba.

Desde el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de Panamá, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) anunció este sábado el envío de 24 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, en apoyo a las víctimas del huracán Melissa.

La gerente regional de la IFRC, Stephany Murillo, confirmó que la carga saldrá "en las próximas horas" hacia la Isla a bordo de aviones de Copa Airlines, como parte de una operación conjunta con el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) y el Ministerio de Gobierno de Panamá.

De forma paralela, ya fueron despachadas más de 38 toneladas de suministros hacia Jamaica, uno de los países más golpeados por el ciclón, además de otras 30 toneladas enviadas por vía marítima desde el 29 de octubre.

Los cargamentos incluyen kits de cocina, artículos de higiene, lonas plásticas, herramientas básicas, frazadas y cubetas, destinados a proveer soluciones temporales de alojamiento y condiciones mínimas de subsistencia.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Cuba: Se complica la evacuación de comunidades colapsadas por el paso de Melissa

Una respuesta a las mentiras sobre el embargo de Estados Unidos al régimen cubano

Huracán Melissa deja destrozos y el régimen anuncia otra estocada

