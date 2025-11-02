Una respuesta a las mentiras sobre el embargo de Estados Unidos al régimen cubano

La técnica habitual del régimen cubano (como ocurría en todos los antiguos países comunistas) consistía en llevar a los visitantes por “rutas de escaparate” preparadas de antemano para cubrir el tema de interés de los visitantes. En este caso, el tema era “el bloqueo”.

Es fácil comprender que los hogares o lugares visitados eran los de personas que apoyan plenamente al régimen, personas previamente entrenadas en el “discurso y los datos” (los puntos clave) que debían proporcionar a los visitantes. Ninguno de ellos tuvo permitido salir por su cuenta ni hablar libremente con las personas que encontraran en las calles.

La señora Romer habla sobre la “amplia” información que se les proporcionó (por el régimen, por supuesto). Es ingenuo esperar que el régimen vaya a darles información veraz. Así que vamos a ofrecer información verdadera que puede verificarse fácilmente en internet:

1

No existe ningún bloqueo contra Cuba. En 1991, los Estados Unidos implementaron un bloqueo contra la junta militar de Haití. La Marina estadounidense selló los puertos clave, y los aviones de guerra impidieron todo tráfico aéreo hacia y desde el país. Eso fue un bloqueo. En Cuba, EEUU nunca ha hecho algo así. De hecho, cualquiera puede verificar que el régimen cubano mantiene relaciones comerciales con todos los países del mundo. Por tanto, nunca ha existido un bloqueo contra Cuba.

2

El embargo económico limitado de Estados Unidos a Cuba: En 1960, el régimen cubano “nacionalizó” todas las empresas extranjeras y compensó económicamente a todos los propietarios, excepto a los estadounidenses. EEUU protestó por la violación del derecho internacional. El presidente John F. Kennedy realizó numerosos acercamientos a Fidel Castro en busca de una solución, pero todos fueron rechazados, convirtiendo la nacionalización en confiscación. Por ello, el presidente Kennedy solicitó al Congreso un embargo económico contra Cuba, con las excepciones de alimentos y medicinas (puede verificarse en la propia ley).

Hasta hoy, todos los esfuerzos que ha hecho EEUU por obtener compensación para los empresarios estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas han fracasado. Por tanto, la fuente del problema creado por el régimen cubano sigue existiendo.

3

El embargo económico estadounidense ha sido modificado varias veces. Por ejemplo, en 1975, el presidente Ford autorizó a las empresas estadounidenses en terceros países a comerciar con Cuba. Con la “tolerancia” de EEUU, el régimen cubano ha podido comprar cualquier producto estadounidense en la Zona Libre de Colón, Panamá. En el año 2000, el presidente Clinton reformó el embargo para permitir al régimen cubano comprar una gama más amplia de bienes, además de alimentos, provenientes de EEUU. El presidente Carter permitió a los cubanoamericanos “visitar” a sus familias en la isla, en una especie de visitas turísticas. El presidente Clinton también permitió el envío ilimitado de remesas a Cuba. Además, se permite la asistencia humanitaria. A lo largo de los años, grupos no gubernamentales estadounidenses han llevado a Cuba cargamentos de diversos artículos, incluidos autobuses.

4

Actualmente, el embargo estadounidense es tan tolerante que el régimen cubano importa automóviles, camiones, autobuses, tractores, whisky, cerveza, sangre (sí, sangre), equipos médicos, computadoras, generadores eléctricos y tantos artículos que solo valdría la pena mencionar las excepciones. EEUU es el mayor vendedor de pollo a Cuba.

5

La única condición que mantiene EEUU respecto a Cuba es el pago en efectivo por sus compras. Esta regla es lógica porque el régimen cubano debe más de mil millones de dólares a los empresarios estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas en la década de 1960. Además, el régimen cubano tiene deudas impagas, cercanas a los cien mil millones de dólares, con decenas de países en todo el mundo. Sería absurdo vender a crédito a un régimen que no paga sus deudas. Es fácilmente verificable que no tiene ningún crédito internacional.

6

Además de esta información, cualquiera puede entender hechos básicos: el embargo estadounidense no prohíbe criar aves, cerdos o ganado en Cuba. No impide que el régimen cubano cultive vegetales, frutas o cualquier producto agrícola. El embargo no prohíbe la pesca en el amplio mar que rodea la isla. Sin embargo, el hecho innegable es que en Cuba la producción agrícola, de pollo, cerdo, res, pescado y alimentos en general, es extremadamente pobre. Hay hambre en la isla.

Un ejemplo del desastre económico que el régimen intenta ocultar es que, antes de la “revolución”, Cuba era el mayor exportador de azúcar del mundo, y hoy no puede producir suficiente azúcar para un consumo racionado doméstico de tres libras por persona.

El hecho innegable es que el sistema comunista impuesto por el régimen cubano ha arruinado la economía: su agricultura, su industria y su comercio. Los aliados políticos del régimen (China, Rusia e Irán) están frustrados porque ninguna cantidad de asistencia proporcionada a Cuba resulta suficiente, y el régimen continúa pidiendo más ayuda. Por eso, el régimen cubano está inmerso en una fuerte campaña para que se levante el embargo estadounidense, pero lo que realmente busca es acceso a nuevas líneas de crédito, para seguir comprando lo que no puede producir.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto.

Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com