El régimen cubano niega por tercera vez la libertad condicional a la presa política Sulmira Martínez

MIAMI.- Las autoridades penitenciarias cubanas negaron por tercera ocasión la libertad condicional a la presa política Sulmira Martínez Pérez, quien cumple una condena de cinco años de prisión por sus publicaciones críticas en redes sociales y por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

Martínez Pérez, conocida en redes sociales como Salem Cuba Censura , denunció la negativa según un reporte del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE).

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“Por tercera vez me han denegado la libertad condicional”, expresó la activista, quien sostiene que reúne las condiciones para acceder a este beneficio penitenciario.

Denuncian irregularidades en su caso

El caso de Martínez Pérez ha sido objeto de denuncias previas por parte del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), que ha documentado irregularidades procesales, retrasos judiciales y restricciones adicionales durante su encarcelamiento.

Su madre, Norma Pérez Ferrer, también ha denunciado reiteradamente que su hija cumple los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios, pero estos le han sido negados en tres ocasiones.

La situación de la activista se suma a las denuncias de organizaciones independientes sobre el uso del sistema penitenciario cubano contra personas encarceladas por expresar públicamente críticas al régimen.

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OCLE denuncia represalias

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión documenta el caso bajo el indicador de uso abusivo del poder estatal, al considerar que la negativa reiterada de beneficios penitenciarios constituye una forma de castigo y presión contra una persona encarcelada por motivos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión.

La organización exigió a las autoridades cubanas poner fin a las represalias contra Martínez Pérez, garantizar sus derechos dentro del sistema penitenciario y concederle los beneficios penitenciarios que, según sostiene, le corresponden conforme a la legislación vigente.

La negativa por tercera vez mantiene a la activista en prisión mientras organizaciones independientes continúan denunciando las condiciones de su encarcelamiento y reclamando su liberación.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/ICLEP