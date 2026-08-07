Abelardo de la Espriella se juramenta como nuevo presidente de Colombia

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (izq.), recibe el bastón presidencial de manos del presidente del Congreso colombiano, Honorio Henríquez, durante su ceremonia de inauguración en la Universidad Santiago de Cali en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026.

BOGOTÁ_ Abelardo de la Espriella se posesionó este viernes como nuevo presidente de Colombia, decidido a combatir con mano dura a guerrilleros y narcos, en un giro que estrecha lazos con Washington y sepulta las negociaciones de paz.

El abogado de 48 años, juró "cumplir fielmente la Constitución y las leyes" en una ceremonia en Cali (suroeste).

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De la Espriella asumió para un periodo de cuatro años en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que gobernó Colombia.

La ceremonia tuvo lugar en Cali, cerca de territorios bajo dominio de grupos armados que han desatado la peor ola de violencia en una década.

Mano dura

De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, se comprometió a poner fin a los fallidos planes de paz de Petro con organizaciones que trafican cocaína en el país con la mayor producción mundial de esta droga.

Ausente del acto en Cali, Petro abandonó a primera hora de la tarde la casa presidencial en la capital junto a parte de su familia y sus colaboradores.

Los aliados de Petro llamaron a protestas este mismo viernes en las principales ciudades luego de perder las elecciones.

Con Estados Unidos

Cali, afectada recientemente por atentados guerrilleros, fue blindada para la ocasión con el despliegue de 11.000 militares y la activación de un sistema antidrones.

A la investidura de De la Espriella asistieron una decena de jefes de Estado, delegados de la Casa Blanca liderados por el fiscal general de Estados Unidos, y varios cancilleres, incluido el de Israel. El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, llegó en la madrugada en momentos en que una fuerte crisis sacude la institución.

La asunción de De la Espriella en Colombia inclina aún más la balanza hacia la oposición comprometida con la guerra antinarco liderada por Trump en Latinoamérica.

El gobierno saliente advirtió de posibles "actos de terrorismo" el día de la investidura.

El mandatario estadounidense respaldó al abogado, quien le aseguró que Colombia se relacionará como "nunca antes" con Washington.

El nuevo gobierno vuelve a acercar las relaciones de ambos países, tras los constantes choques entre Petro y Trump.

"Vamos a recuperar la soberanía y a proteger a los ciudadanos de la delincuencia y el narcoterrorismo", dijo De la Espriella el domingo en su más reciente alocución.

El presidente electo anunció el mes pasado que romperá relaciones diplomáticas con las dictaduras de Nicaragua y Cuba.

Plan de seguridad

El nuevo mandatario prometió intensificar los bombardeos contra campamentos guerrilleros con apoyo de Israel y Estados Unidos, así como construir megacárceles similares a las de El Salvador.

Su estrategia evoca la estrecha cooperación militar entre Bogotá y Washington de comienzos de siglo, que fortaleció la ofensiva contra guerrillas como las FARC antes del acuerdo de paz de 2016.

De la Espriella recibe unas fuerzas militares con "capacidad limitada" en número de uniformados y "falta de equipamiento" tecnológico, explicó Renata Segura, de International Crisis Group.

Colombia tiene unas 25.000 personas en armas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025.

De la Espriella prometió cerrar la oficina presidencial de paz y la de derechos humanos como parte de su plan de reducir el tamaño del Estado en un 40%.

FUENTE: Con información de AFP