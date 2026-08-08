sábado 8  de  agosto 2026
CRISIS ENERGÉTICA

Cuba recurre a la IA para gestionar los apagones en medio del colapso eléctrico

La Isla enfrenta una crisis eléctrica sin precedentes y el régimen responde con IA para repartir los apagones y nuevos paneles solares donados por China

Apagón en Cuba.

Apagón en Cuba.

AFP
Este segundo apagón en menos de una semana, se debió a un problema en la termoeléctrica Nuevitas.

Este segundo apagón en menos de una semana, se debió a un problema en la termoeléctrica Nuevitas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA _ En medio de la agonía diaria de millones de cubanos por el colapso de la generación eléctrica, el régimen de La Habana busca paliativos a través de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que, según informó la web del régimen, permitirían "atenuar las desigualdades en la rotación de los circuitos y transparentar toda información relacionada con el tema".

La información fue divulgada tras una visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a la Empresa Eléctrica de La Habana, donde las autoridades analizaron la crítica situación del sistema eléctrico.

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Sin dedicarse a fondo a solucionar el problema principal, que es la insuficiente generación eléctrica, el régimen busca ahora la manera de distribuir los apagones y mitigar así las crecientes quejas de los cubanos por las marcadas diferencias en la duración de los cortes.

Durante la reunión, el gobernante y otros funcionarios expusieron el reto que representa la "alta y creciente demanda del servicio eléctrico en la capital", en un planteamiento que pone el énfasis en el consumo de los ciudadanos, sin abordar la incapacidad del régimen para garantizar una generación suficiente y estable.

Además de referirse nuevamente al déficit de combustible para la generación distribuida y a la inestabilidad en el funcionamiento de las centrales termoeléctricas, los funcionarios mencionaron el alto número de transformadores dañados, lo que evidencia que la crisis alcanza a distintos componentes de la red eléctrica del país y no se limita a las termoeléctricas.

Los accidentes provocados por la explosión de transformadores y las oscilaciones de voltaje se han vuelto recurrentes en La Habana, agravando las condiciones de un sistema sometido a un deterioro sostenido.

IA para repartir los apagones

El uso de herramientas de IA para distribuir los apagones no podrá solucionar el colapso del sistema eléctrico ni evitar que continúen produciéndose cortes nacionales cada vez más frecuentes en la Isla, como el registrado el pasado 3 de agosto.

En este contexto, julio concluyó como el peor mes histórico de la generación eléctrica en Cuba desde que existen registros. De sus 31 días, apenas en tres la energía dejada de aportar estuvo por debajo de los 2.000 MW. Esto significa que, durante esas jornadas, en el horario de máxima demanda, más del 60% del país estuvo simultáneamente en apagón.

El séptimo mes de 2026 marcó varios récords negativos que los cubanos preferirían olvidar: tres colapsos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en apenas ocho días, déficits superiores a los 2.000 MW que se convirtieron en una situación habitual y cuatro días con registros por encima de los 2.300 MW, una cifra nunca antes alcanzada.

Sistemas fotovoltaicos

Mientras la crisis eléctrica de Cuba no da señales de estar en vías de solución, sino de agravamiento, China entregó este viernes a las autoridades cubanas un segundo donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos.

Los equipos serán destinados a "electrificar viviendas aisladas en zonas rurales del país", así como a respaldar con energía solar centros de salud y urgencias médicas, círculos infantiles y casas de niños sin amparo filial, sucursales bancarias, entre otras instalaciones, con el propósito de garantizar estos servicios esenciales a la población cubana, agregó el medio.

Así, mientras crece el descontento popular por el sostenido deterioro de los servicios básicos y las protestas se vuelven más frecuentes en Cuba, el régimen intenta proyectar la idea de que, mediante las herramientas de IA y el creciente uso de energía solar, podrá hacer frente al deterioro del sistema eléctrico.

Al mismo tiempo, las autoridades buscan desplazar parte de la responsabilidad por los apagones hacia otros factores, como los presuntos robos de combustible y los daños a transformadores, convirtiendo a los autores de esos delitos en blanco de la indignación de la población.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

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