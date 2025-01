El régimen de Maduro "traspasa todas las líneas rojas" en la Embajada de Argentina

CARACAS .- Ante la intensificación del asedio oficial, Magalli Meda, una de las dirigentes del grupo de María Corina Machado que encuentran asilado en la Embajada de Argentina en Venezuela , afirmó que el régimen de Nicolás Maduro ha traspasado todas las líneas rojas que no deben pasarse.

“Aquí no hay respeto a nada, hay líneas rojas que no se pasan y en esta embajada las están pasando todas, y no hemos dicho ni el 10% de las cosas que han hecho”, señaló Meda en una entrevista virtual a Miami.

La dirigente opositora se refirió a la orden de las fuerzas de inteligencia que rodean la sede diplomática en Caracas de prohibir, por segunda vez en días, la entrada de un camión cisterna que abastecería el tanque de agua.

Desde el jueves pasado, otro de los asilados, Omar González, denunció a través de sus redes que se le impidió recibir los medicamentos indicados para su tratamiento por afección cardiovascular, y al día de hoy lleva cuatro días sin poder ingerirlo, lo que pone en riesgo su vida.

“Lo que están haciendo con nosotros en la embajada es indigno, que no entren medicinas es tan falta de honor”, dijo Meda que junto a otros cuatro colaboradores de Machado cumplen en marzo próximo un año alojados en la embajada, debido a la persecución política.

En todo este tiempo no han recibido salvoconducto, a pesar de que el gobierno de Javier Milei les concedió el asilo político.

En embajada sin derechos

Meda se refirió a las graves condiciones que viven, debido a que el régimen los priva del servicio de electricidad, lo que lesiona sus derechos. Desde hace meses se retiraron los fusibles de la embajada.

“Tenemos una pequeña planta que permite la conectividad y también una nevera pequeña, porque la principal de la embajada, que es más grande, se dañó, y entonces para poder tener comida refrigerada y para poder tener conectividad (se requiere electricidad)”, dijo al medio.

“La planta está en una situación tan extrema después de 62 días que hasta los rusos (la embajada), que son vecinos, están desesperados por el ruido de la planta”.

Régimen de Maduro insostenible

Afirmó que frente a la situación, las opciones no pueden ser “entregar el país al terror”.

“Aquí hay que insistir, insistir, porque lo que defendemos es la verdad. No tenemos otra opción que hacer lo que tengamos que hacer; tenemos que construir la fuerza necesaria para que aquí se logre sentarnos en una mesa para una negociación y salir de esta tragedia”, dijo y agregó: “Tenemos que romper esta barrera de la mentira y empezar a entender que esto toma tiempo. No es sostenible un régimen que se mantiene en el poder por la fuerza”.

FUENTE: Con información de rondoncm, y redes