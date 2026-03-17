Fiscalía de EEUU dispuesta a cooperar con Chile para interrogar a Maduro por asesinato de militar

Fiscal general de EEUU, Pam Bondi, y al fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, posan durante una reunión este 16 de marzo 2026, en Washington.

SANTIAGO DE CHILE.- La Fiscal de EEUU , Pam Bondi , transmitió a Chile la disposición del Departamento de Justicia de cooperar con el interrogatorio al depuesto Nicolás Maduro para el esclarecimiento del asesinato del militar retirado venezolano Ronald Ojeda, ocurrido hace dos años en la capital chilena.

El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, dio la información al concluir la reunión con Bondi en la sede del Departamento de Justicia en Washington, donde hizo la petición formal para profundizar sobre el caso.

"La fiscal Bondi nos transmitió la disposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del teniente Ronald Ojeda, no solo considerando la solicitud de declaración de Maduro, sino aportando toda la información, los antecedentes y la evidencia que vayan recopilando", aseguró Valencia.

El militar venezolano, que se encontraba en Chile en condición de refugiado, fue asesinado en febrero de 2024 tras ser secuestrado de su residencia en la capital, por supuestos agentes policiales que serían parte de la organización criminal trasnacional de Venezuela, Tren de Aragua, según resultados de la investigación.

Según el fiscal del caso, el móvil fue “político” y las investigaciones apuntan al régimen de Maduro y a su ministro Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo.

Chile requiere a Maduro

El fiscal Valencia, quien ha supervisado las actuaciones judiciales sobre el crimen de Ojeda, advirtió que la declaración solicitada "depende de la disposición a cooperar de Maduro".

"El equipo de fiscales dirigido por el fiscal Héctor Barros y las policías ya han preparado un cuestionario de preguntas que sería remitido a las autoridades de los Estados Unidos y a la fiscal Bondi, que nos manifestó la mejor disposición", agregó Valencia.

Ojeda, de 32 años de edad, era miembro de un grupo de militares antichavistas autodenominado "Movimiento por la Libertad y la Democracia" y fue arrestado en abril de 2017 junto con otros tres militares, pero logró escapar del país. El gobierno chileno le concedió asilo político en 2023.

En el transcurso de la investigación de Chile, no hubo intenciones de cooperar por parte del régimen de Maduro, quien espera juicio en una cárcel de Nueva York desde que fue capturado en una operación militar de EEUU el 3 de enero de este 2026, señalado de conspirar en narcotráfico y otros delitos.

FUENTE: Con información EFE