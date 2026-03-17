martes 17  de  marzo 2026
JUSTICIA

Fiscalía de EEUU dispuesta a cooperar con Chile para interrogar a Maduro por asesinato de militar

Pam Bondi transmitió la disposición de la justicia a apoyar en el caso del crimen del teniente Ronald Ojeda y aportar información, dijo fiscal Ángel Valencia

Fiscal general de EEUU, Pam Bondi, y al fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, posan durante una reunión este 16 de marzo 2026, en Washington.&nbsp;

Fiscal general de EEUU, Pam Bondi, y al fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, posan durante una reunión este 16 de marzo 2026, en Washington. 

EFE/ Fotografía cedida por la Fiscalía de Chile
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE.- La Fiscal de EEUU, Pam Bondi, transmitió a Chile la disposición del Departamento de Justicia de cooperar con el interrogatorio al depuesto Nicolás Maduro para el esclarecimiento del asesinato del militar retirado venezolano Ronald Ojeda, ocurrido hace dos años en la capital chilena.

El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, dio la información al concluir la reunión con Bondi en la sede del Departamento de Justicia en Washington, donde hizo la petición formal para profundizar sobre el caso.

Lee además
Fiscalía de Chile investiga crimen del teniente retirado venezolano Ronald Ojeda
INVESTIGACIÓN

Maduro es requerido también por Chile, quiere interrogarlo sobre asesinato del teniente Ronald Ojeda
Operativo policial realizado para desmantelar una célula de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y que además identificó a otro grupo de presuntas personas que también participaron en el crimen del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda en Santiago el 22 de enero de 2025.
POLÍTICA

EEUU inicia proceso de extradición a Chile de cabecilla del cartel venezolano Tren de Aragua

"La fiscal Bondi nos transmitió la disposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del teniente Ronald Ojeda, no solo considerando la solicitud de declaración de Maduro, sino aportando toda la información, los antecedentes y la evidencia que vayan recopilando", aseguró Valencia.

El militar venezolano, que se encontraba en Chile en condición de refugiado, fue asesinado en febrero de 2024 tras ser secuestrado de su residencia en la capital, por supuestos agentes policiales que serían parte de la organización criminal trasnacional de Venezuela, Tren de Aragua, según resultados de la investigación.

Según el fiscal del caso, el móvil fue “político” y las investigaciones apuntan al régimen de Maduro y a su ministro Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo.

Chile requiere a Maduro

El fiscal Valencia, quien ha supervisado las actuaciones judiciales sobre el crimen de Ojeda, advirtió que la declaración solicitada "depende de la disposición a cooperar de Maduro".

"El equipo de fiscales dirigido por el fiscal Héctor Barros y las policías ya han preparado un cuestionario de preguntas que sería remitido a las autoridades de los Estados Unidos y a la fiscal Bondi, que nos manifestó la mejor disposición", agregó Valencia.

Ojeda, de 32 años de edad, era miembro de un grupo de militares antichavistas autodenominado "Movimiento por la Libertad y la Democracia" y fue arrestado en abril de 2017 junto con otros tres militares, pero logró escapar del país. El gobierno chileno le concedió asilo político en 2023.

En el transcurso de la investigación de Chile, no hubo intenciones de cooperar por parte del régimen de Maduro, quien espera juicio en una cárcel de Nueva York desde que fue capturado en una operación militar de EEUU el 3 de enero de este 2026, señalado de conspirar en narcotráfico y otros delitos.

FUENTE: Con información EFE

Temas
Te puede interesar

Gerente de EEUU asegura que el Clásico Mundial prueba que el béisbol "en el mundo está mejorando"

Bolivia incauta 16 aeronaves al narco uruguayo Marset, uno de los hombres más buscados por la DEA

Venezuela vs Estados Unidos: Eduardo Rodríguez y Nolan McLean protagonizan una final de alto voltaje

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. video
DECLARACIONES

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

Luis Zúñiga, exdiplomático y analista político.
ANÁLISIS

La supuesta "ventana de oportunidad" contra Taiwán es una trampa mortal

Fotografía que muestra una quema de basuras durante un apagón el 5 de marzo de 2026, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
DICTAMEN

Corte federal autoriza deportaciones de inmigrantes ilegales a terceros países

En la zona norte donde converge la triple frontera comenzó la construcción de barreras. (AFP)
MIGRACIÓN ILEGAL

Presidente Kast inicia construcción de barreras en frontera de Chile con Perú y Bolivia

Te puede interesar

Empleado del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
RETRASOS

Crisis salarial en TSA provoca caos operativo en aeropuertos del sur de Florida

Por Daniel Castropé
Andy Thomson, nuevo alcalde de Boca Ratón.
ELECCIONES POLÉMICAS

Cinco votos de diferencia dan el triunfo a un demócrata como nuevo alcalde de Boca Ratón

El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra infraestructuras del régimen iraní.
GUERRA

Israel afirma haber matado al poderoso jefe de seguridad de Irán Alí Larijani

La selección de Venezuela celebra su victoria por 4-2 sobre la selección de Italia tras el partido disputado en el loanDepot Park el 16 de marzo de 2026 en Miami, Florida.  
BÉISBOL

Venezuela llega por primera vez a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Fotografía que muestra una quema de basuras durante un apagón el 5 de marzo de 2026, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado