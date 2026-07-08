El vicepresidente electo de Colombia niega que esté en curso un proceso de extradición para Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, muestra su papeleta al votar en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Bogotá, el 21 de junio de 2026.

BOGOTÁ.- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, señaló que no existe actualmente la posibilidad de extraditar al aún presidente del país, Gustavo Petro , a Estados Unidos y que para ello deberían darse una suma de "muchas hipótesis" que aún no se han dado.

"Existe una facultad constitucional y legal para tomar esa decisión, pero estamos hablando de muchas hipótesis sumadas", dijo Restrepo en una entrevista para Caracol Radio, cuando se le preguntó por unas declaraciones de un integrante del equipo de transición del nuevo gobierno acerca de esta posibilidad.

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Restrepo explicó que debe existir un proceso judicial en Estados Unidos, una petición formal, para que Petro sea juzgado allí y después que la Corte Suprema de Justicia de Colombia lo analice. "Nadie está diciendo que debe darse de manera automática, y nadie dice incluso que necesariamente se dé", apuntó.

"Tiene que surgir un proceso judicial en Estados Unidos y eso no ha existido. En caso de darse, habrá unos cauces constitucionales y legales", añadió. Restrepo, que prefirió poner el foco en el hecho de "que hay un presidente saliente que no reconoce una decisión democrática del pueblo soberano".

Petro "está incluso quebrantando una línea muy importante de nuestro país que nunca se había quebrantado", advirtió el vicepresidente electo, que insta a los medios y a la opinión pública a concentrarse precisamente en esos hechos.

El Gobierno de Petro anunció que suspendía los trabajos debido a las constantes faltas de respeto institucional y "ataques personales" que ha venido lanzado el equipo que ha enviado De la Espriella, mencionando específicamente a Lucio, sobre quien presentarán una denuncia por injurias.

FUENTE: Con información de Europa Press