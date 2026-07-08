Colombia se despide del Mundial con un hito único: la selección que recorrió los tres países anfitriones

Los jugadores de Colombia reaccionan tras la tanda de penaltis contra Suiza durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Suiza y Colombia en el Estadio de Vancouver, el 7 de julio de 2026.

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo. La selección de Néstor Lorenzo cayó en la tanda de penales ante Suiza tras dominar gran parte del encuentro, desperdiciar varias ocasiones de gol y volver a encontrarse con un inspirado Gregor Kobel. Sin embargo, más allá del resultado, el combinado cafetero se marcha dejando una de las campañas más destacadas del torneo y un registro que ningún otro equipo podrá igualar.

Colombia fue la única selección que disputó partidos en los tres países anfitriones del Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá, recorriendo aproximadamente 11.850 kilómetros durante poco más de tres semanas de competición.

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El viaje comenzó en la Ciudad de México, donde inició su participación en la Copa del Mundo. Posteriormente se trasladó a Zapopan, en el estado de Jalisco, para completar su paso por territorio mexicano antes de emprender un largo vuelo hacia Miami, su primera parada en Estados Unidos.

Desde la costa este, la expedición colombiana viajó hasta Kansas City, una de las sedes del centro del país, acumulando miles de kilómetros en apenas unos días. Finalmente, su recorrido concluyó en Vancouver, Canadá, donde enfrentó a Suiza en los octavos de final y puso punto final a su aventura mundialista.

El trayecto incluyó desplazamientos de aproximadamente 550 kilómetros entre Ciudad de México y Zapopan, 2.600 kilómetros hasta Miami, 2.050 kilómetros hacia Kansas City y 2.650 kilómetros hasta Vancouver, para un total cercano a los 11.850 kilómetros, una cifra superior a la de cualquier otra selección participante.

El desgaste logístico nunca fue una excusa para un equipo que mantuvo un alto nivel competitivo durante el torneo. Colombia terminó invicta en el tiempo reglamentario y en la prórroga, pero volvió a evidenciar el problema que la acompañó durante buena parte de la competición: la falta de contundencia frente al arco rival.

El propio seleccionador Néstor Lorenzo resumió la eliminación con una palabra: "puntería". El técnico argentino reconoció que su equipo generó suficientes ocasiones, pero que la falta de gol terminó pasando factura. "No convertir se paga", admitió tras el encuentro.

Los jugadores compartieron el mismo sentimiento. Luis Javier Suárez aseguró que Colombia "estaba para mejores cosas", mientras que Jhon Arias calificó la eliminación como "inexplicable" y lamentó que la selección volviera a quedarse "a las puertas". Por su parte, Daniel Muñoz destacó que el equipo no dejó de luchar y que no había nada que reprochar por la entrega mostrada durante los 120 minutos.

Aunque el sueño mundialista terminó antes de lo esperado, Colombia se despide con la sensación de haber sido una de las selecciones más competitivas del campeonato. Dominó varios de sus partidos, mostró una identidad futbolística reconocible y protagonizó un recorrido histórico que quedará como una de las curiosidades del Mundial de Norteamérica.

No alcanzó para avanzar a los cuartos de final, pero sí para demostrar que, además de competir contra los mejores, fue el equipo que más kilómetros recorrió y el único capaz de jugar en México, Estados Unidos y Canadá, un hito que resume la magnitud de su aventura en la Copa del Mundo.