miércoles 8  de  julio 2026
Fútbol

Colombia cae eliminada por penales ante Suiza, que se verá con Argentina en cuartos

Tras un 0-0 y alargue, Suiza superó a Colombia por penales en octavos del Mundial 2026 y aguardará por Argentina en la próxima instancia.

Jugadores de Suiza aplauden a los aficionados tras la victoria en la tanda de penaltis durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia

Jugadores de Suiza aplauden a los aficionados tras la victoria en la tanda de penaltis durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VANCOUVER.- Suiza acabó con el sueño de Colombia, la eliminó por penales 4-3 el martes en Vancouver en octavos de final y jugará contra Argentina por un lugar en semifinales del Mundial 2026.

Los fallos desde los once metros de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Colombia que dejó a Argentina como único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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Durante el tiempo reglamentario se trató de un duelo táctico y parejo en mediocampo, donde nadie quería equivocarse. Suiza impuso inteligencia, un buen manual y capacidad física, frente a una paciente, astuta y experimentada Colombia, que buscó atacar los espacios.

Sin goles, se fueron a la prórroga, donde las cosas se pusieron físicas.

Aunque exigido básicamente, James Rodríguez le sacó brillo a su calidad en la confección del juego, con una insistente actuación en ataque de Luis Díaz y destacadas participaciones de Luis Suárez, Jhon Lucumí y Gustavo Puerta.

Juan Fernando Quintero y Richard Ríos dieron movilidad en el segundo tiempo y el alargue, que también terminó empatado 0-0.

Suiza mostró disciplina táctica, con un bloque compacto y un mediocampo liderado por su capitán, Granit Xhaka, que resistió los intentos cafeteros.

Los porteros Camilo Vargas y Gregor Kobel habían sido claves para garantizar el empate. Ya en la tanda de penales, el guardamenta del Borusia Dormund fue el héroe, al atajar el disparo de Cucho Hernández.

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