MADRID.- La participación en las elecciones legislativas de España superó el 68% del censo electoral a las 17H00 GMT del domingo, la cifra más alta registrada a esa hora en los últimos 40 años, según anunció el Ministerio del Interior.
Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados
MADRID.- La participación en las elecciones legislativas de España superó el 68% del censo electoral a las 17H00 GMT del domingo, la cifra más alta registrada a esa hora en los últimos 40 años, según anunció el Ministerio del Interior.
El dato provisional supone un aumento de al menos 15 puntos porcentuales respecto a la participación registrada a la misma hora en las anteriores elecciones generales, celebradas en 2023.
Se trata de la cifra más alta de participación de la serie histórica en unas elecciones generales en España, por encima del 63,45 % registrado en las celebradas en 1996 que ganó el conservador Partido Popular, liderado entonces por José María Aznar, frente al PSOE, a cuyo frente estaba Felipe González.
Aunque ha subido en todas, son Madrid y Cataluña las que registran un mayor incremento en la participación con 19 y 17,83 puntos más, respectivamente, si bien las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en la costa africana, les superan con 21,5 y 24,39 puntos más que en 2023.
No obstante, la mayor participación se registraba en Madrid, con el 72,69 % del total de votantes, y en Cantabria (norte), Castilla-La Mancha (centro) y La Rioja (norte), con algo más del 70 por ciento.
Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados.
FUENTE: Agencias AFP/EFE