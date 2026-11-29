Los votantes depositan su papeleta en un colegio electoral en Ronda, el 29 de noviembre de 2026, durante las elecciones generales en España.

MADRID.- La participación en las elecciones legislativas de España superó el 68% del censo electoral a las 17H00 GMT del domingo, la cifra más alta registrada a esa hora en los últimos 40 años, según anunció el Ministerio del Interior.

El dato provisional supone un aumento de al menos 15 puntos porcentuales respecto a la participación registrada a la misma hora en las anteriores elecciones generales, celebradas en 2023.

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Se trata de la cifra más alta de participación de la serie histórica en unas elecciones generales en España, por encima del 63,45 % registrado en las celebradas en 1996 que ganó el conservador Partido Popular, liderado entonces por José María Aznar, frente al PSOE, a cuyo frente estaba Felipe González.

El líder del principal partido conservador de la oposición de España, el Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, vota en las elecciones generales españolas en Madrid el 29 de noviembre de 2026. AFP

Ceuta, Melilla y Madrid lideran el aumento de participación en España

Aunque ha subido en todas, son Madrid y Cataluña las que registran un mayor incremento en la participación con 19 y 17,83 puntos más, respectivamente, si bien las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en la costa africana, les superan con 21,5 y 24,39 puntos más que en 2023.

No obstante, la mayor participación se registraba en Madrid, con el 72,69 % del total de votantes, y en Cantabria (norte), Castilla-La Mancha (centro) y La Rioja (norte), con algo más del 70 por ciento.

Un votante elige una papeleta del opositor conservador Partido Popular (PP) en un colegio electoral durante las elecciones generales de España, en Madrid, el 29 de noviembre de 2026. AFP

Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados.

El presidente del Gobierno de España y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, se marcha tras votar en las elecciones generales de España en Madrid, el 29 de noviembre de 2026. AFP

FUENTE: Agencias AFP/EFE