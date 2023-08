Daniel Noboa, el candidato que podría poner fin al correísmo

Noboa, hijo del magnate empresarial Álvaro Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), logró alcanzar 23,43% del sufragio, pese a no figurar en los primeros lugares de los análisis de opinión.

Tras una oscura y tumultuosa campaña, marcada por la violencia política, provocada por la acción del narcotráfico que azota al país y que cobró la vida de Villavicencio y otros tres dirigentes políticos, entre ellos, el alcalde de Manta, Agustín Intriago; los aspirantes al Palacio de Carondelet que se disputaban ese preciado segundo lugar se ubicaron en un tercer, cuarto y quinto puesto.

El más cercano a Noboa fue Christian Zurita, quien sustituyó al candidato asesinado, con 16,44% de los votos. Jan Topic, el "outsider" que prometía "mano dura" en Ecuador, alcanzó el 14,66%; mientras que Otto Sonnenholzner, el exvicepresidente de Lenín Moreno (2017 - 2021) obtuvo apenas 7,06% del sufragio.

Posicionamiento

El exasambleísta, de 35 años, consiguió su boleto a la segunda vuelta ante electores conmocionados y asustados por el asesinato de Villavicencio. Los votos de los indecisos, según las encuestas, rondaba entre el 30% y 40%. Su imagen, de acuerdo con los analistas, se logró posicionar tras el debate del 13 de agosto, en el que se mostró bien preparado, con propuestas y alejado de la confrontación política.

"En el ambiente convulsionado post pandemia y de enorme inseguridad que vive el país, la gente está cansada de los problemas, los escándalos, y los dimes y diretes de la alta política. La ciudadanía quiere soluciones, propuestas, algo mucho más fresco", explica a DIARIO LAS AMÉRICAS la analista y estratega en comunicación política, Natali Becerra.

Este es un comportamiento que, continuó, quedó evidenciado en las elecciones seccionales de 2019, cuando los "outsiders" se impusieron ante las grandes campañas, con compañas de discursos y propositivas.

Oportunidad de poner fin al correísmo

El 15 de octubre Ecuador tiene la oportunidad de poner fin al correísmo, al recrearse un escenario similar al de 2006, cuando Correa enfrentó a Noboa padre, haciéndose con el 56,67% de los votos.

Aunque, en esta ocasión, se enfrentarían los delfines de ambos políticos, con un panorama que se presenta favorable para el joven empresario.

El analista político Francisco Endara, integrante de la directiva del Interamerican Institute for Democracy, con sede en Miami, anticipa que Noboa saldrá favorecido en el balotaje ante una mayoría dividida entre el anticorreísmo y quienes adoptan una posición media.

"La gente que no quiere al correísmo obviamente se va a ir con Noboa y la gente que vota en una posición media, también. Es fácil de mirar porque en la votación quienes no votaron por Luisa, lo hicieron por los otros candidatos porque no quieren el correísmo", sostiene.

Noboa ya ha ido sumando apoyos para el balotaje. El primero, ha sido el de Topic, quien en una entrevista en un programa ecuatoriano dijo que su voto iría por el abanderado de ADN "de cajón". Mientras que el movimiento Construye, de Villavicencio, aunque no mostró su respaldo directo hasta conocer sus posturas, afirmó que ninguno de los votos captados en la primera vuelta será para la “candidatura que representa los tentáculos de la mafia en la política", en referencia al correísmo.

noboa-gonzalez-afp.jpg El 15 de octubre Ecuador tiene la oportunidad de poner fin al correísmo, al recrearse un escenario similar al de 2006, cuando Rafael Correa enfrentó a Noboa padre, Rodrigo Buendia

Becerra, por su parte, si bien vislumbra un balotaje "mucho más positivo y favorable" para Noboa, en el que indudablemente contaría con el voto duro anticorreísta, considera debe hacer un trabajo interesante para captar el voto tibio o indeciso, que, de no hacerlo, pudieran terminar convirtiéndose en votos nulos.

"Noboa no hizo una campaña de confrontación. Ha llevado un discurso bastante pacífico y propositivo, además que él tiene mucho menos negativos porque como no le veían venir, nadie le golpeó en la campaña", menciona la analista.

No obstante, agrega, en esta segunda vuelta debe realizar una campaña "muy milimétrica", en la que mantenga el enfoque de propuestas tanto económicas, como de seguridad, las dos principales problemáticas del país. "Esto es política y nadie gana hasta que gana. Hasta que no esté contado el último voto, nadie puede darse por vencedor", apunta.

Asamblea

La Asamblea Nacional electa en estas elecciones quedó fragmentada, con dos grandes bancadas: la del correísmo, con 52 escaños, y la del movimiento Construye, con 31. A estas le siguen, la bancada del Partido Social Cristiano (que apoyó a Topic), con 17 asambleístas, ADN con 12, Actuemos (que apoyó a Sonnenholzner) con 7, y los 18 que suman los demás partidos.

De resultar electo Noboa, se pudiera enfrentar a un escenario similar al vivido por el presidente Guillermo Lasso, quien tuvo dificultades en su gestión por no contar con una mayoría parlamentaria.

Ante esto, los analistas coinciden en que necesitará consolidar acuerdos para poder gobernar los próximos 18 meses.

"Tiene que sentarse a llegar a acuerdos con los partidos, cosa que también le veo mucho más fácil para él que para Luisa, porque la primera campaña del correísmo ha sido muy confrontativa", indica Becerra.

Endara, por su parte considera que las propuestas que presente Noboa van a jugar un papel fundamental dentro del Parlamento para consolidar acuerdos y evitar bloqueos. En este período, señala, deberá enfrentar con "mano dura" el tema de la inseguridad y promover incentivos para la producción, fundamentales ahora que los ciudadanos decidieron en consulta popular mantener bajo tierra el petróleo del Yasuní (59%) y frenar la explotación minera en el Chocó Andino (68%).

Además, afirma, Noboa debe entender que desde el gobierno confrontará al "crimen organizado, disfrazado de política".

"Si no logra entender que es un crimen organizado transnacional, va a ser difícil que él pueda gobernar. Nada consigue haciéndose el simpático o el conciliador porque con el crimen organizado no se puede negociar porque terminan destruyéndote, como lo han hecho con Lasso", advierte Endara.