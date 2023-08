Elecciones en Ecuador: cinco claves que marcan este proceso

Son 13.450.047 los ecuatorianos llamados a las urnas electorales -en territorio nacional y en el extranjero-, según informó el Consejo Nacional Electoral. En el ejercicio de su derecho al voto obligatorio, podrán elegir al nuevo binomio presidencial y a los 137 miembros de la Asamblea Nacional (AN) que culminen el actual período de cuatro años, hasta mayo de 2025.

Además, entre las 7:00 y 17:00 hora local, los ecuatorianos podrán votar "Sí" o "No" en dos consultas populares: Una, para continuar o desterrar la explotación petrolera en el Yasuní, considerado "un santuario de biodiversidad" por el propio Ministerio del Ambiente. La otra, en el distrito de Quito, para frenar la extracción minera en el Chocó Andino.

Aquí mencionamos algunas claves del proceso:

Decreto de "muerte cruzada"

El 17 de mayo el presidente Guillermo Lasso invocó el decreto de "muerte cruzada" establecido en la Constitución ecuatoriana, que permite disolver el Congreso y llamar a elecciones generales durante los primeros tres años de gestión.

Es la primera vez que un presidente activa la "muerte cruzada", desde que se introdujo este mecanismo en la Constitución de 2008, con la finalidad de garantizar el "control y equilibrio" entre el poder ejecutivo y legislativo.

De acuerdo al artículo 148 de la carta magna ecuatoriana, el presidente podrá disolver la Asamblea Nacional, sacrificando su propio cargo, solo en tres escenarios:

Cuando se atribuya funciones que constitucionalmente no le competen.

Si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del plan nacional de desarrollo.

Por grave crisis política y conmoción nacional.

Para la aplicación de este decreto, Lasso, quien se encontraba a las puertas de un juicio político por el presunto delito de malversación de fondos relacionado con una supuesta trama de corrupción en su gobierno, se amparó en el tercer escenario.

"He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna", dijo el mandatario, quien pidió al ente electoral la "convocatoria inmediata" a elecciones generales.

Elecciones legislativas

En estos inusuales comicios también se elegirán a los 137 asambleístas que culminen el período legislativo 2021 - 2025. Los ecuatorianos votarán para designar a 15 legisladores nacionales, 115 provinciales, uno adicional por el distrito metropolitano de Quito y seis del exterior.

La correlación de fuerzas que surja para esta nueva Asamblea Nacional será determinante para garantizar la gobernabilidad en el país, sobre todo, tras el rechazo que han tenido los dos últimos parlamentos y las acusaciones que hizo el presidente saliente contra el anterior Congreso de manejar un proyecto político de "desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado".

Pese a que Ecuador es un país "hiperpresidencializado", en el que el presidente tienen un "gran margen de maniobra" sin depender de la AN, la elección de un nuevo parlamento es "muy importante" porque muchas de las propuestas de los presidenciales tienen un componente legislativo, manifestó a DIARIO LAS AMÉRICAS el analista político Pedro Donoso, director general de la consultora Icare Inteligencia Comunicacional.

Ante la "guerra interfunciones" que, a su juicio, está viviendo la nación suramericana con los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social, consideró que el nuevo presidente va a necesitar "un bloque importante de legisladores" para gobernar durante su corto período.

Sin embargo, este es un escenario poco probable. "Es altamente probable que la Asamblea esté fragmentada", agregó.

La sombra de la violencia política

Ecuador, una nación que hasta hace algunos años era pacífica y tranquila, hoy está sumida en la inseguridad. Pasó de ser un país "de paso de la droga" a un "país protagonista de la droga", en el que incluso se han asentado carteles del narcotráfico como el cártel de Sinaloa o el cártel de Jalisco Nueva Generación.

"Hay varios carteles colombianos y mexicanos funcionando en el Ecuador y esto ha hecho que la violencia al principio se incrementará entre bandas. El problema ahora es que también se está incrementando la violencia a modo de sicariato, de robos y hurtos a la ciudadanía", explicó el consultor político David Rico.

Las últimas dos gestiones gubernamentales han dejado una alta tasa de criminalidad en la nación suramericana, que para junio era de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes y expertos estiman que cerrará en 40 este año, 15 puntos por encima de 2022.

El 9 de agosto de marcó un hito histórico, cuando fue asesinado a tiros el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, enemigo acérrimo del correísmo y de las mafias del narcotráfico.

Este hecho, que conmocionó al país y al mundo, no era el sicariato que ocurría en el país. Se trata del cuarto asesinato registrado en menos de un mes. El 17 de julio asesinaron en Esmeraldas al aspirante a congresista, Rider Sánchez; el 24 al alcalde de Manta, Agustín Intriago; y el 3 de agosto al director de Terrenos de Durán, Miguel Santos Burgos. Y un día después del asesinato de Villavicencio, la candidata a la AN, Estefany Puente, sufrió un atentado armado en Los Ríos.

Donoso resaltó que la violencia política no inició con esta serie de asesinatos. En 2020, recordó, fue asesinado el candidato a legislador Patricio Mendoza. "La violencia política no inició ahora, quizás ahora está como mucho más evidenciada. En 2020 un candidato asambleísta fue asesinado, pero como sociedad no tuvimos la capacidad de darnos cuenta que este era uno de los escenarios probados", apuntó.

Escenario electoral incierto

Antes del asesinato de Fernando Villavicencio, los analistas consideraban altamente probable que se dieran tres escenarios:

El pase a la segunda vuelta de la candidata del correísmo, Luisa González, quien se vislumbraba como la gran favorita, con una intención del voto de entre 26,23% y 38%, según las encuestas publicadas hasta el 9 de agosto.

Un alto nivel de indecisión, que, según las estimaciones rondaban entre el 30% y 40%.

Era difícil determinar el candidato que se enfrentaría a la aspirante del expresidente Rafael Correa en el balotaje, previsto para el 22 de octubre.

"El asesinato de Villavicencio vino a trastocar todo lo que estaba, de una u otra manera, seguro, pero no solo el asesinato de Villavicencio. El asesinato del alcalde empezó también a marcar finalmente y a desordenar el escenario político electoral", señaló Donoso. "El asesinato de Villavicencio vino a trastocar todo lo que estaba, de una u otra manera, seguro, pero no solo el asesinato de Villavicencio. El asesinato del alcalde empezó también a marcar finalmente y a desordenar el escenario político electoral", señaló Donoso.

Son ocho los candidatos que se medirán en esta contienda electoral, en la que en principio se veía favorecida Luisa González, abanderada del movimiento Revolución Ciudadana. También participan los empresarios Daniel Noboa, hijo del magnate Álvaro Noboa, por la Alianza ADN; Jan Topic, el outsider que cuenta con el respaldo del Partido Social Cristiano en la alianza Por un país sin miedo; y Xavier Hervas, quien opta por segunda vez a la Presidencia por el movimiento RETO.

Además de Otto Sonnenholzner, vicepresidente de Lenín Moreno (2018 - 2020) por la coalición Actuemos; el dirigente indígena Yaku Pérez, quien quedó de tercero en las elecciones del 2021 por la alianza izquierdista Claro que se puede; el abogado y exdirigente local, Bolívar Armijos, por el movimiento Amigo; y Christian Zurita, el periodista que vino a sustituir a Villavicencio por la alianza Construye y Gente Buena.

Ahora, los analistas consideran que el escenario electoral actual es de "altísima incertidumbre", que incluso pone en duda el pase del correísmo al balotaje.

villavicencio-ecuador-elecciones.jpg Tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, se gestó un escenario de incertidumbre en las elecciones de Ecuador MARTIN BERNETTI / AFP

"Es incierto absolutamente (el escenario) porque el nivel de indecisos es demasiado alto como para determinar lo que ya estaba determinado. Yo incluso pondría en duda que la Revolución Ciudadana (partido de Luisa González) llegue a segunda vuelta", agregó Donoso.

Según estimaciones, tras el asesinato del candidato de la alianza Construye, la intención del voto que registraba la abanderada correísta ha bajado alrededor de 10 puntos.

"Dentro de la opinión pública ecuatoriana se empezó a considerar que el correísmo estaba detrás del asesinato de Villavicencio y eso le ha afectado mucho", indicó la consultora política y especialista en opinión pública María Corina Roldán, gerente general de la firma Battleground Solutions.

A su juicio, este acontecimiento creó un "revuelo emocional" debido a la "indignación, rabia y desesperación" de la sociedad al encontrarse ante lo que podría ser un Estado fallido, en el que no existe una autoridad capaz de controlar la situación de inseguridad.

"La desesperación es un factor súper fuerte a considerar al momento de la toma de decisiones de la sociedad ecuatoriana", añadió. "La desesperación es un factor súper fuerte a considerar al momento de la toma de decisiones de la sociedad ecuatoriana", añadió.

Ante este panorama de "desorden electoral y político", Donoso consideró que "el gran elector en el Ecuador termina siendo la violencia".

Un período de corto

Quienes resulten electos en este proceso electoral tendrán que culminar el período 2021 - 2025, por lo que dispondrán de 18 meses para desarrollar políticas que atiendan las principales problemáticas del país y generen un escenario de gobernabilidad.

En este lapso de tiempo, se espera que tanto los asambleístas como el binomio presidencial que resulte vencedor apliquen medidas para garantizar la seguridad, combatir la corrupción y generar fuentes de empleo, las tres principales demandas de la población.