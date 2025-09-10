En cita con empresarios del CEAPI, ministros del Perú destacan consolidación de confianza de inversores

Los ministros peruanos de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú León Chempén, y Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, fueron recibidos por la directiva del CEAPI este 10 de septiembre

MADRID. - Los ministros peruanos de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú León Chempén, y de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, se reunieron en Madrid con una delegación de empresarios iberoamericanos en una cita organizada por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) . Los representantes del gobierno de Dina Boluarte señalaron la importancia de consolidar la confianza de los inversionistas y promover la competitividad del país.

"El Perú es un socio estratégico y confiable para España a pesar de los desafíos que se enfrentan en la economía global. España es un gran aliado; las empresas contribuyen en nuestro país generando empleo y contribuyendo al PIB en sectores clave. Además, Perú ha demostrado una gestión macroeconómica responsable en contextos globales que se muestran volátiles”, indicó la ministra León Chempén este miércoles 10 de septiembre.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, subrayó la importancia de reunirse con representantes del sector privado. Sostuvo: "Perú cree que el crecimiento también se basa en la inversión privada, y eso ha hecho que tengamos hoy en día datos muy importantes, como una inflación del 1,1% anual y un nivel de reservas naturales que representa el 27,7% del PIB. Esto convierte al Perú en un espacio macroeconómico muy predecible. La economía peruana ha aprendido de sus errores”.

Confianza en Perú

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, expresó las palabras de bienvenida a los ministros peruanos. Señaló que “en el actual contexto geopolítico multipolar, necesitamos más Iberoamérica. Y, en el ámbito de las empresas, necesitamos más compañías multiiberoamericanas, porque aquellas que se conformen con ser solo multilatinas asumen un riesgo mortal”.

A su vez, Vilanova manifestó el interés y la confianza que muchos de los socios del Consejo Empresarial ya han depositado en Perú con sus inversiones y ambiciosos proyectos ya en curso.

El evento, titulado “Defensa y promoción de la inversión privada en el Perú”, contó con la participación de una delegación de empresarios iberoamericanos.

FUENTE: Con información del CEAPI