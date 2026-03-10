martes 10  de  marzo 2026
INVESTIGACIÓN

Justicia anuncia identificación de restos de 12 desaparecidos de la última dictadura argentina

Los restos de las víctimas de la dictadura fueron hallados en la provincia de Córdoba. El Equipo Argentino de Antropología Forense dirigió las excavaciones

La bandera de Argentina ondea en el Congreso nacional.

La bandera de Argentina ondea en el Congreso nacional.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES. - La justicia argentina anunció este martes la identificación de los restos de 12 víctimas de la última dictadura militar (1976-1983), localizados en terrenos del excentro clandestino de detención "La Perla", en la provincia de Córdoba (centro).

Los hallazgos se produjeron durante excavaciones lideradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organización de prestigio internacional dedicada a la identificación de personas mediante análisis de ADN y restos óseos.

Lee además
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una sesión plenaria en el Palacio de Congresos de la 54ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 17 de enero de 2024.
ANÁLISI

Los tres mensajes de Milei con la reforma laboral en Argentina
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno.
ATAQUE

Gobierno argentino apoya ataque de EEUU e Israel a Irán y declara "alerta de seguridad" en su territorio

Estos reconocimientos de identidad son resultado de "los trabajos de análisis antropológico y genético realizados por el EAAF sobre los restos óseos recuperados en la Guarnición Militar La Calera" donde funcionó La Perla, según un comunicado de la organización.

La identificación de los restos, que fueron hallados en 2025, ocurre en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El juzgado encargado de la causa debe informar los hallazgos a los familiares de las víctimas. Sólo entonces, y si las familias así lo disponen, se revelarán al público las identidades de las personas encontradas.

Desaparecidos en dictadura

Organismos de derechos humanos calculan en unos 30.000 la cifra de detenidos desaparecidos durante la dictadura y cada 24 de marzo cientos de miles de personas en todo el país suelen salir a las calles para pedir justicia por las víctimas y su paradero, que cientos de exmilitares se niegan sistemáticamente a revelar.

"La Perla", situada a pocos kilómetros de la capital cordobesa, funcionó bajo la órbita del Ejército y fue escenario de crímenes masivos. Como este centro hubo otros cientos alrededor de todo el país.

Por La Perla, que funcionó entre 1976 y 1978, pasaron entre 2.500 y 3.000 personas, según estima el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Venezuela libera al gendarme argentino Nahuel Gallo

EEUU excluye "por ahora" a Colombia de alianza regional contra narcotráfico

Congreso de Paraguay aprueba acuerdo militar con Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Captura de Pantalla de Monsters Inc. de Pixar
CINE

Pixar anuncia nueva entrega de "Monsters Inc" tras más de una década

Alon Alexander, de 37 años (derecha), y su hermano gemelo, Oren (izquierda), asisten a su audiencia de fianza en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein el 13 de diciembre de 2024 en Miami, Florida.
Justicia

Los tres hermanos Alexander, conocidos agentes inmobiliarios, declarados culpables de tráfico sexual

Te puede interesar

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 
TENSIONES

Netanyahu anuncia que Israel destinará presupuesto especial para enfrentar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij el 13 de octubre de 2025. El Congreso de Paraguay aprobó el 10 de marzo de 2026 un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia de personal militar estadounidense en el país sudamericano con inmunidad similar a la diplomática, algo que la oposición criticó como una cesión de soberanía.
POLÍTICA

Congreso de Paraguay aprueba acuerdo militar con Estados Unidos

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump