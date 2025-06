En vigor orden de restricciones para ingresar a EEUU, en medio de tensiones por redadas

Las visas comprometidas son las de turista, negocios, estudiantes académicos, regulares y de programas de intercambio.

La entrada en vigencia de la orden ejecutiva ocurre en medio de fuertes tensiones por las redadas en contra de inmigrantes irregulares en territorio estadounidense, según denuncias recabadas a las puertas de las cortes.

Y también luego de las protestas violentas contra operativos migratorios, suscitadas en Los Ángeles este domingo, las cuales fueron controladas por la Guardia Nacional de California con varios detenidos.

Orden de Trump con revisión

La promulgación para "proteger a EEUU de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública", dada a conocer por la Casa Blanca el 4 de junio, ha causado preocupación y también interpretaciones jurídicas diversas, que podrán ser despejadas en un plazo de 90 días, desde la entrada en vigor.

En ese plazo está previsto, según el texto, que el secretario de Estado, Marco Rubio, presente un informe de evaluación al presidente Trump sobre la medida, lo que podría significar recomendaciones sobre si debe o no mantenerse, o ponerle fin, o también si se deben incorporar modificaciones o complementaciones

A días de su publicación, se aclaró que la orden ejecutiva no afecta a los ciudadanos que poseen visa previamente emitida, por lo que no tendrían en teoría dificultades para ingresar a EEUU. Sin embargo, esto podría ocurrir con ciudadanos que no cumplan con criterios específicos exigidos por Inmigración.

La decisión de Trump también establece excepciones para quienes tengan residencia permanente, es decir, tengan la Green Card, o doble nacionalidad, y para los ciudadanos con visas diplomáticas o miembros de equipos deportivos que viajen a juegos internacionales relevantes.

FUENTE: Con información de EFE, La Patilla