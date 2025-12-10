Equipo de María Corina Machado define acciones para una posible transición en Venezuela

El presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia y la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, el 23 de julio de 2024.

MIAMI - Carlos Blanco, economista, analista político y uno de los asesores más cercanos a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, confirmó que sí existe una estrategia detallada para actuar en las primeras horas y los primeros cien días en caso de una eventual transición política en Venezuela.

El economista, afirmó al portal de noticias NTN 24 que este plan contempla acciones inmediatas en: seguridad, atención a la población y el restablecimiento del Estado de Derecho.

Blanco explicó que los equipos técnicos que acompañan a Machado trabajan desde hace meses en un diagnóstico integral del país caribeño: “Hay una preparación con equipos de todas las disciplinas, de todas las profesiones, consultando el sentimiento nacional en los pueblos, en los municipios, las localidades, en los estados, en las regiones, sobre lo que hay que hacer a partir del diagnóstico que tenemos del desastre que hay en Venezuela".

Asimismo señaló que estos son planes meticulosos y están están involucrados "centenas, miles de personas que han venido trabajando, recopilando información, diciendo: estos son los problemas, diciendo: estos son los más urgentes, esto lo podemos hacer con estos recursos, estos necesitamos recursos adicionales dentro del país y fuera del país”, puntualizó.

"Cien días"

Según una publicación de The Washington Post, funcionarios de la Unión Europea analizaron el esquema de trabajo que tiene estructurado el equipo de especialistas de la Nobel de la Paz, e identificaron que estos componentes serían cruciales para los primeros cien días de un nuevo gobierno. El diario añadió que la administración del presidente Donald Trump, también revisó los lineamientos iniciales y consideró que el equipo opositor está “mejor preparado de lo que se creía”.

De acuerdo con la misma publicación, el plan contempla crear fuerzas para estabilizar el país y avanzar hacia elecciones en el primer año. Un análisis interno del ejército venezolano concluyó que solo el veinte por ciento de los oficiales requerirían ser depurados, puesto que el resto “mostraron su oposición a Maduro o son apolíticos”.

"Medidas esenciales"

Blanco señaló tres medidas esenciales para el inicio de la posible transición en Venezuela:

1.- Garantizar la seguridad del territorio, es decir, pasar a controlar el territorio nacional de manera integral.

2.- Atención ciudadana: "La gente tiene hambre, los ciudadanos venezolanos en su mayoría están sufriendo las penurias de todo este desastre y hay que atenderlo de manera absolutamente inmediata".

3.- Estado de Derecho: Blanco hizo énfasis en que hay que "promover un ambiente jurídico en donde impere el Estado de Derecho que permita a los inversionistas invertir con confianza, a los ciudadanos moverse con confianza y desde luego promover que la diáspora venezolana regrese en la medida de sus deseos”.

"Amenazas del chavismo"

El politólogo también rechazó las amenazas del régimen de Nicolás Maduro sobre posibles episodios de violencia si pierde el poder.

“Primero hay que decir que eso que dice el régimen y su vocero Diosdado Cabello, es una cosa muy simple, un truco muy simple, que es decir: si salimos del poder, nosotros vamos a embochinchar más aún el país. Eso es lo que están diciendo con los colectivos, con los grupos armados, entre otros. Eso no va a ocurrir. Pueden intentar, pero no vamos a dejar que ellos embochinchen al país más de lo que lo tienen”, expresó.

FUENTE: Con información de NTN24