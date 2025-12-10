María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.

OSLO .- En una ceremonia histórica en la capital de Noruega , la hija de María Corina Machado , Ana Corina Sosa Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 que le fue conferido a la líder de la oposición de Venezuela por sus esfuerzos en promover la justicia y el respeto de los derechos humanos de los venezolanos, y el rescate de las libertades.

Sosa Machado en su discurso agradeció el reconocimiento a su madre en su lucha por la democracia y la paz venezolana que es referente en el mundo. “Mi madre nunca incumple sus promesas”, dijo y dirigió palabras al presidente electo en Venezuela, Edmundo González, presente en el acto, lo que fue ovacionado.

CEREMONIA EN OSLO María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

Y señaló que poder abrazar a Machado sería cuestión de horas

Minutos antes de dar inicio a la ceremonia, Machado hizo llegar al presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, un audio en el cual reiteró que el galardón es “para todos los venezolanos”.

María Corina Machado rumbo a Oslo

“Creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto”, dijo la opositora venezolana quien informó que tenía que “volar ahora mismo”

“En nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad, y nos sentimos muy emocionados y muy honrados”, añadió.

Miles de personas asistieron al acto oficial celebrado en el Ayuntamiento de Oslo, escenario de la ceremonia por cuatro décadas que contó con la presencia de la familia real noruega, así como de presidentes de gobiernos invitados, entre quienes destacó Edmundo González, electo en los comicios de Venezuela de julio de 2024.

La madre de Machado, Corina Parisca y sus hijos destacaron en la ceremonia por su emoción ante la anunciada llegada de la galardonada, quien no llegó al inicio del evento.

Ceremonia histórica por Venezuela

La ceremonia, que inició con la interpretación musical del “Alma Llanera” por Danny Ocean, especie de himno de la venezolanidad, estuvo a cargo del presidente del Comité Jorgen Watne Frydnes quien resaltó la importancia de la lucha por la democracia dada tras las elecciones fraudulentas en Venezuela, país bajo el control del régimen autoritario de Nicolás Maduro quien se aferra al poder.

Destacó la desmedida represión contra los venezolanos, en la que más de 200 menores fueron detenidos arbitrariamente y la lucha de Machado, como líder de la oposición en la clandestinidad, cuya resistencia asemejó con líderes de las libertades como Nelson Mandela, entre otros.

Instó a Maduro a aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. "Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia porque esa es la voluntad del pueblo venezolano", dijo.

Mencionó el caso de la adolescente Samantha Sofía Hernández, de 16 años de edad, "brutalmente secuestrada" por agentes de Maduro; del dirigente Juan Requesens, quien fue grabado en ropa interior durante su injusta permanencia en la cárcel, haciendo una confesión sin pruebas, y de la reciente muerte del exgobernador Alfredo Díaz en los calabozos del Helicoide, "la mayor cámara de torturas de América Latina", tras su detención arbitraria en noviembre.

"Estas historias no son únicas. Esta es Venezuela de hoy. Es como el régimen venezolano trata a sus propios ciudadanos", afirmó el presidente del Comité noruego. "Ellos no eran extremistas. Eran venezolanos comunes y corrientes que soñaban con libertad, democracia y derechos. Por ello, les arrebataron la vida", añadió.

La entrega del Nobel de la Paz a Sosa Machado, en representación de su madre, fue largamente ovacionado de pie los asistentes, a la cual siguió la interpretación de músicos noruegos y la de la pianista venezolana Gabriela Montero del tema "Mi Querencia", una pieza musical emblemática de su país.

FUENTE: Con información Youtube NobelPrize, ABC