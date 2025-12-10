Conductor de Uber tras las rejas por presuntamente tocar a una menor de edad

MIAMI.- De acuerdo con información divulgada por las autoridades, un conductor de la compañía de transporte Uber fue detenido este martes por presuntamente tocar de manera indebida a una adolescente .

Según el reporte policial, el sospechoso fue identificado como José Miguel Pérez Molina, de 39 años de edad y residente de North Miami Beach .

Los documentos judiciales apuntan que el hombre inició la conversación con la menor preguntándole si estaba soltera, a lo que ella respondió que sí. Seguido a esto, el chofer le dijo que no estaba diciendo la verdad, insistiendo: “¿Cómo una niña como tú puede ser tan linda y estar sola?”.

Además, la víctima relató a la policía que el presunto agresor le preguntó su edad; ella respondió que tenía 15 años, y él alegó tener 39, añadiendo que “no había problemas de ningún tipo”.

Seguido a esto, la niña relató que Pérez Molina volvió a preguntar por su estatus marital y que, en un punto del recorrido, detuvo el vehículo, puso su mano en la rodilla de la afectada y comenzó a deslizarla sutilmente. También señaló que el sujeto llevó la mano a su rostro mientras elogiaba sus ojos. Luego, al notar un rasguño en el brazo de la joven, hizo contacto con esa zona y la interrogó: “¿Quién te hizo eso? Yo puedo cuidarte”, según indica el expediente del caso.

Tras lo relatado por la perjudicada, el taxista la invitó a pasarse al asiento delantero, propuesta que ella declinó, y él continuó conduciendo mientras proseguía con conductas verbales inapropiadas hasta llegar al final del recorrido. Parte del inaceptable acto fue registrado en un video filmado por la usuaria involucrada.

La pasajera había solicitado el servicio para cubrir el trayecto de Aventura a Sunny Isles Beach a través de la aplicación Uber for Teens, un servicio diseñado para que jóvenes de entre 13 y 17 años puedan solicitar viajes de manera independiente bajo la supervisión de un padre o tutor. A través de este programa, los responsables reciben notificaciones del viaje en tiempo real, pueden seguir el desplazamiento en vivo y se requiere verificación mediante un código PIN para garantizar que el menor aborde el vehículo correcto. Se trata de una iniciativa de la plataforma que busca ofrecer movilidad segura y controlada para los jóvenes, combinando autonomía con medidas de protección.

Desde Diario Las Américas tratamos de obtener la versión de Uber sobre los hechos, pero al cierre de esta nota aún no habían respondido a nuestra petición.