Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este miércoles la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela , en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas, especialmente desde que las autoridades estadounidenses comenzaron a intervenir narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

"Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande, muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado", indicó, sin dar más declaraciones al respecto, más que ha sido "un día interesante". "Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande, muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado", indicó, sin dar más declaraciones al respecto, más que ha sido "un día interesante".

"Fue incautado por buenas razones", se limitó a indicar. Se publicarán fotos de la operación, añadió.

"Asumo que nos quedaremos con el petróleo", detalló luego.

Trump consideró que los días de Maduro estaban "contados" en una reciente entrevista con el sitio Politico.

La confirmación de Trump llega apenas un día después de que advirtiera al dictador venezolano Nicolás Maduro de que tiene "los días contados", reiterando que los ataques contra narcotraficantes en aguas de la región "pronto" se llevarán a cabo también por tierra.

