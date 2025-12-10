miércoles 10  de  diciembre 2025
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

"Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande, muy grande", afirmó el presidente

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.&nbsp;

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. 

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas, especialmente desde que las autoridades estadounidenses comenzaron a intervenir narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

"Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande, muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado", indicó, sin dar más declaraciones al respecto, más que ha sido "un día interesante". "Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande, muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado", indicó, sin dar más declaraciones al respecto, más que ha sido "un día interesante".

Lee además
El dictador Nicolás Maduro
INFORME

La "tesis del caos" en Venezuela es propaganda del régimen para sembrar miedo y frenar la presión internacional
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
SEMBLANZA

María Corina Machado, cerebro y corazón de la oposición en Venezuela

"Fue incautado por buenas razones", se limitó a indicar. Se publicarán fotos de la operación, añadió.

"Asumo que nos quedaremos con el petróleo", detalló luego.

Trump consideró que los días de Maduro estaban "contados" en una reciente entrevista con el sitio Politico.

La confirmación de Trump llega apenas un día después de que advirtiera al dictador venezolano Nicolás Maduro de que tiene "los días contados", reiterando que los ataques contra narcotraficantes en aguas de la región "pronto" se llevarán a cabo también por tierra.

Embed - BREAKING: Trump announces seizure of Venezuelan oil tanker. #breaking #news #trump #president
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/1998846040393318589&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Europa Press / The White House

Temas
Te puede interesar

Gustavo Petro: "Es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición en Venezuela"

La paz y la democracia resonaron en el Nobel

Cardenal Baltazar Porras denuncia retención y confiscación de su pasaporte por parte del régimen

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado. video
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

Gelien Pérez y William Marrero, elegidos nuevos concejales de Hialeah 
SANGRE JOVEN

Hialeah: Gelien Pérez y William Marrero ganan sus escaños al nuevo Concejo de la ciudad

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025. video
RECONOCIMIENTO

Documental sobre María Corina Machado acompaña su histórica llegada al Nobel de la Paz

Te puede interesar

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
ECONOMíA

La Reserva Federal hace el 3er recorte consecutivo de tasas de interés en 2025

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.  video
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
POLÍTICA

Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración

Luis Arce, expresidente de Bolivia.
POLÍTICA

Expresidente de Bolivia Luis Arce es detenido por presunto caso de corrupción