María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

La gente participa en una procesión de antorchas en honor a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025.

Ana Corina Sosa (der.), hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz para su madre de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes (izq.), en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz celebrada en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega.

La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, Ana Corina Sosa, saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025.

Una captura de pantalla muestra a María Corina Machado en Oslo saludando a los asistentes.

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (izquierda), salta una valla de seguridad para saludar a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

MIAMI- La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, llegó el jueves a Oslo, anunció el Comité Nobel, pocas horas después de la entrega del galardón, que fue recibido en su nombre por su hija Ana Corina Sosa.

"Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí", declaró el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, a periodistas y partidarios congregados en el Grand Hotel, el lugar de alojamiento habitual de los galardonados con el Nobel.

CEREMONIA EN OSLO María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

CEREMONIA EN OSLO María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

Su llegada marca un momento simbólico para miles de venezolanos dentro y fuera del país, que siguen de cerca su agenda en la capital noruega.

Fuentes extraoficiales indicaron antes que Machado había planeado reunirse con ciudadanos venezolanos en Oslo y dirigir un saludo público desde el balcón del Grand hotel durante la madrugada de hoy, un gesto que se concretó, generando entusiasmo entre quienes se congregaron en las cercanías del lugar de alojamiento de la dirigente.

AFP__La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. AFP

Nobel de la Paz- Oslo- María Corina Machado La gente participa en una procesión de antorchas en honor a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025. ODD ANDERSEN / AFP

Cobertura previa

La pronta aparición de Machado en el balcón del hotel en Oslo la confirmó Ana Corina Sosa, su hija, quien recibió el Nobel en nombre de su madre. En una entrevista concedida a la periodista venezolana Carla Angola, expresó que el reencuentro familiar y ciudadano es inminente.

“Ella está emocionada, no se lo puede creer. No solamente por reunirse con nosotros, su familia, también por poder abrazar a los venezolanos. Poder sentir ese apoyo, la calidez, el calor”, afirmó.

Consultada sobre el momento del encuentro, agregó:

“Ella va a estar aquí. Va a venir a saludar desde este balcón con los venezolanos. Por favor, vengan a recibirnos juntos (…) Es un momento que vivimos todos los venezolanos. Es un momento de reencuentro que contamos horas, minutos, segundos. Ya pronto será realidad”.

Sosa, hace pocos minutos se asomó desde el Grand Hotel saludando a los presentes que hacen espera en sus adyacencias a la llegada de la Nobel de la Paz.

"Intenso cronograma"

Mientras aumenta la concentración de venezolanos en las calles de Oslo, fuentes con conocimiento de la agenda señalaron que Machado tendrá un cronograma intenso en las próximas horas. Entre las actividades previstas se encuentra una rueda de prensa internacional, programada alrededor de la madrugada en horario de la costa este de Estados Unidos (4:00 a. m. ET).

Además, se espera que sostenga reuniones con el primer ministro de Noruega, el rey Harald V, y eventualmente con algunos jefes de Estado que aún permanecen en la ciudad tras la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

Machado logró salir de Venezuela tras permanecer en la clandestinidad desde agosto de 2024 por la persecución del régimen venezolano.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/AFP