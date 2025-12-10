María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

OSLO.- María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela , no recibirá personalmente el Premio Nobel de la Paz 2025 en la histórica ceremonia prevista este miércoles en Oslo y en su lugar lo recibirá su hija, Ana Corina Sosa Machado, según anunció el instituto noruego que le otorgó el galardón en octubre pasado, en reconocimiento a sus esfuerzos por promover la justicia y libertades en su país.

"Será su hija Ana Corina Sosa Machado quien reciba el premio en nombre de su madre", informó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la radio noruega NRK, se informó.

El organismo dijo desconocer el paradero de la premiada, y tampoco precisó las razones por las que la político venezolana no estará presente, un hecho que despertaba enorme expectativa ante rumores y denuncias de campañas en contra de Machado que serían promovidas por el régimen de Maduro.

María Corina Machado en Oslo

Minutos más tarde, el instituto noruego informó a través de su página web: “La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro. Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace profundamente confirmar que se encuentra bien y que estará con nosotros en Oslo”.

"Estaré en Oslo. Voy en camino", afirmó Machado en un mensaje recogido por los medios.

El equipo de Machado aseguró también que ella llegará a Oslo, aunque no acuda a la ceremonia del Nobel prevista a la 1:00 p.m, hora local (7:00 am, hora Miami), en el Ayuntamiento de Oslo, escenario de la la ceremonia por cuatro décadas.

Poco antes, la madre de Machado, Corina Parisca, presentes, en Oslo declaró a los medios: “Rezo el rosario todos los días para que mañana podamos ver a María Corina. Y si no es así, será la voluntad de Dios”.

Parisca está acompañada Clara Machado, otra de sus hijas, y sus nietos Ana Corina Sosa Machado y Ricardo Machado, entre presidentes de gobiernos invitados y otras personas que se encuentran en Oslo para asistir a la entrega del Nobel de la Paz.

