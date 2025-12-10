miércoles 10  de  diciembre 2025
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

El Instituto del Nobel informó que Ana Corina Sosa Machado recibirá el premio en nombre de su madre; el equipo de la líder venezolana insistió en su llegada

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

OSLO.- María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, no recibirá personalmente el Premio Nobel de la Paz 2025 en la histórica ceremonia prevista este miércoles en Oslo y en su lugar lo recibirá su hija, Ana Corina Sosa Machado, según anunció el instituto noruego que le otorgó el galardón en octubre pasado, en reconocimiento a sus esfuerzos por promover la justicia y libertades en su país.

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
OSLO

Crece expectación por el Nobel de la Paz, María Corina Machado suspende conferencia de prensa
La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025.
RECONOCIMIENTO

Documental sobre María Corina Machado acompaña su histórica llegada al Nobel de la Paz

"Será su hija Ana Corina Sosa Machado quien reciba el premio en nombre de su madre", informó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la radio noruega NRK, se informó.

El organismo dijo desconocer el paradero de la premiada, y tampoco precisó las razones por las que la político venezolana no estará presente, un hecho que despertaba enorme expectativa ante rumores y denuncias de campañas en contra de Machado que serían promovidas por el régimen de Maduro.

María Corina Machado en Oslo

Minutos más tarde, el instituto noruego informó a través de su página web: “La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro. Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace profundamente confirmar que se encuentra bien y que estará con nosotros en Oslo”.

"Estaré en Oslo. Voy en camino", afirmó Machado en un mensaje recogido por los medios.

El equipo de Machado aseguró también que ella llegará a Oslo, aunque no acuda a la ceremonia del Nobel prevista a la 1:00 p.m, hora local (7:00 am, hora Miami), en el Ayuntamiento de Oslo, escenario de la la ceremonia por cuatro décadas.

Poco antes, la madre de Machado, Corina Parisca, presentes, en Oslo declaró a los medios: “Rezo el rosario todos los días para que mañana podamos ver a María Corina. Y si no es así, será la voluntad de Dios”.

Parisca está acompañada Clara Machado, otra de sus hijas, y sus nietos Ana Corina Sosa Machado y Ricardo Machado, entre presidentes de gobiernos invitados y otras personas que se encuentran en Oslo para asistir a la entrega del Nobel de la Paz.

FUENTE: Con información de NTN24, ABC, nobelpeaceprize.org

