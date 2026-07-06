Escritores cubanos exiliados debatirán en Washington sobre la libertad de expresión

En el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos , el escritor y periodista cubano Yoe Suárez organizará un encuentro de autores cubanos exiliados en el Museo de la Biblia , ubicado en la capital estadounidense.

El evento se celebrará el próximo 21 de agosto y reunirá a destacadas voces de la diáspora .

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La cita buscará visibilizar la realidad de la isla caribeña y profundizar en las dificultades actuales de la creación literaria y el activismo. Según detalló el propio organizador, las ponencias girarán en torno a los retos, la censura y la valentía de los ciudadanos que deciden expresarse, asociarse y ejercer su fe bajo el sistema político de la isla.

El panel de invitados contará con la participación y las experiencias de los autores Yoaxis Marcheco Suárez, Yaiset Rodríguez Fernández, Oscander Rodríguez Frómeta y Mauricio Vega.

Suárez calificó la iniciativa como un honor y extendió una invitación pública tanto a la comunidad cubana en el exterior como al público general en Washington D.C. para asistir y compartir los testimonios de los creadores.