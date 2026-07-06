Escritores cubanos exiliados debatirán en Washington sobre la libertad de expresión

En el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el escritor y periodista cubano Yoe Suárez organizará un encuentro de autores cubanos exiliados en el Museo de la Biblia, ubicado en la capital estadounidense.
El evento se celebrará el próximo 21 de agosto y reunirá a destacadas voces de la diáspora.
La cita buscará visibilizar la realidad de la isla caribeña y profundizar en las dificultades actuales de la creación literaria y el activismo. Según detalló el propio organizador, las ponencias girarán en torno a los retos, la censura y la valentía de los ciudadanos que deciden expresarse, asociarse y ejercer su fe bajo el sistema político de la isla.
El panel de invitados contará con la participación y las experiencias de los autores Yoaxis Marcheco Suárez, Yaiset Rodríguez Fernández, Oscander Rodríguez Frómeta y Mauricio Vega.
Suárez calificó la iniciativa como un honor y extendió una invitación pública tanto a la comunidad cubana en el exterior como al público general en Washington D.C. para asistir y compartir los testimonios de los creadores.