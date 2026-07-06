Cubana hace historia al protagonizar portada de Magazine Teens

Yilian Cruz, interpretó su más reciente sencillo “Los besos que no te daré”.

La gala de coronación tuvo lugar en el Restaurant Mayu.

MIAMI. - La modelo cubana Crissian Daniela Hernández Enrich presentó en Mayu Restaurant, en Miami, la más reciente edición de Magazine Teens. Según la organización, se convirtió en la primera cubana en protagonizar la portada de la publicación, un reconocimiento que marca un nuevo capítulo en su carrera y antecede a su participación en Miss Teen Interglobal, certamen que se celebrará en agosto en Indonesia.

La presentación reunió a representantes de la industria de la moda, patrocinadores, invitados especiales, medios de comunicación y miembros de la organización Miss Teen Universe, que destacó esta nueva edición de la revista como un espacio para promover el liderazgo, la educación y el empoderamiento de las nuevas generaciones mediante proyectos sociales y formativos.

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La gala de coronación tuvo lugar en el Restaurant Mayu. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Para Crissian, aparecer en la portada de Magazine Teens representa mucho más que un reconocimiento dentro del mundo del modelaje.

“Es un orgullo. Estoy súper emocionada, no me lo creo. Ver a tantas personas aquí apoyándome es un verdadero honor”, expresó durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

La modelo aseguró que este momento llega cuando se encuentra en la recta final de su preparación para competir por la corona de Miss Teen Interglobal, donde llevará el nombre de Cuba al escenario internacional.

Lejos de mostrarse cautelosa sobre sus aspiraciones, dejó claro cuál es su objetivo.

“Estoy muy emocionada de entrar por esas puertas en Indonesia. Viene una cubana a ganar esa corona”, afirmó.

Más allá del resultado del certamen, explicó que su mayor responsabilidad será representar dignamente a su país y demostrar los valores que, a su juicio, distinguen a los cubanos.

“Lo más importante es mi humildad. Quiero que la gente entienda que una corona no es solo una corona; es una voz para representar a su pueblo y demostrar que los cubanos somos humildes, trabajadores y nos esforzamos por salir adelante”.

También dedicó un mensaje a quienes siguen su trayectoria desde la isla y desde la comunidad cubana en el exterior.

“Podemos con todo. Somos fuertes. Sigan creyendo en sus sueños, por favor. Siempre me siento muy orgullosa de todo lo que podemos lograr”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la coronación de Crissian Daniela a manos de Cristian Aguiar, ceremonia que dio paso a la presentación oficial de la nueva edición de Magazine Teens y a un encuentro entre invitados, patrocinadores y representantes de los medios de comunicación.

Brayhan Guerrero Martínez, presidente y CEO de Miss Teen Universe. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Por su parte, Brayhan Guerrero Martínez, presidente y CEO de Miss Teen Universe, explicó que la elección de la modelo cubana respondió tanto a sus cualidades sobre la pasarela como a la historia de superación que representa como inmigrante.

“Estamos superfelices de que, por primera vez, una cubana esté representando la belleza de las adolescentes y el empoderamiento de las nuevas generaciones”, afirmó.

El directivo señaló que Magazine Teens nació como una iniciativa impulsada por Miss Teen Universe con el propósito de brindar un espacio para que las nuevas generaciones desarrollen sus talentos y se conviertan en portavoces de mensajes positivos.

“La plataforma nace porque creemos que los adolescentes necesitan un espacio para expresar sus cualidades positivas. Ese siempre ha sido nuestro objetivo: darles una voz”.

Guerrero Martínez destacó que la organización busca diferenciarse de los concursos tradicionales mediante iniciativas educativas y proyectos de impacto social.

“La educación es ciento por ciento importante. Hemos impulsado programas como la entrega de 20.000 becas para estudiar inglés porque queremos que nuestros participantes crezcan académica y personalmente”.

Además, confirmó que Crissian Daniela viajará en las próximas semanas a Indonesia con el propósito de competir por el título de Miss Teen Interglobal.

“Tenemos todo preparado para que represente a Cuba e intente conquistar la corona internacional”, señaló.

El organizador añadió que uno de los principales compromisos de Miss Teen Universe consiste en ofrecer un entorno seguro para quienes forman parte de la organización.

“Queremos que nuestras participantes encuentren aquí un lugar seguro donde puedan crecer, prepararse y cumplir sus sueños”.

Yilian Cruz, interpretó su más reciente sencillo “Los besos que no te daré”. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La celebración también contó con la presentación especial de la cantante Yilian Cruz, quien estrenó en vivo su más reciente sencillo, “Los besos que no te daré”, lanzado oficialmente el 2 de julio de 2026, aportando el componente musical a una noche dedicada al talento, la juventud y el liderazgo femenino.

Con la vista puesta en Indonesia, Crissian Daniela inicia ahora una nueva etapa profesional con el desafío de representar a Cuba ante competidoras de distintos países y de inspirar a otras jóvenes a perseguir sus sueños con disciplina, esfuerzo y perseverancia.