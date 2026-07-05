domingo 5  de  julio 2026
Fútbol

Erling Haaland elimina a Brasil y mete a Noruega en cuartos del Mundial 2026

Erling Haaland marcó un doblete para eliminar a Brasil y clasificar a Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026

El delantero noruego Erling Braut Haaland, número 09, anota el segundo gol de su equipo durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Brasil y Noruega, disputado en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford el 5 de julio de 2026.

El delantero noruego Erling Braut Haaland, número 09, anota el segundo gol de su equipo durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Brasil y Noruega, disputado en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford el 5 de julio de 2026.

MAURO PIMENTEL / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Erling Haaland volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores delanteros del mundo. El atacante noruego apareció en los momentos decisivos para marcar un doblete y liderar la histórica victoria de Noruega sobre Brasil, que quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026.

Durante gran parte del compromiso, Haaland estuvo bien controlado por la zaga brasileña y apenas participó en el juego ofensivo. Sin embargo, cuando el partido entró en su tramo decisivo, el goleador hizo valer toda su jerarquía.

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El primer tanto llegó tras un centro preciso que conectó de cabeza para abrir el marcador, mientras que cerca del minuto 90 sentenció el encuentro con un potente zurdazo que dejó sin opciones al arquero brasileño y acabó con el sueño de la sexta estrella de la Canarinha.

Brasil desperdició sus oportunidades

El encuentro fue intenso de principio a fin. En la primera mitad, Noruega vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego, mientras que Brasil tuvo la oportunidad de adelantarse desde el punto penal, pero Bruno Guimarães falló su disparo gracias a una brillante intervención del guardameta noruego.

Los dos porteros fueron figuras durante el partido, aunque el arquero escandinavo terminó siendo determinante con varias atajadas de mérito, incluyendo el penal detenido.

En la segunda parte, Endrick dispuso de una clara ocasión tras un pase de Vinícius Júnior, pero envió su remate desviado cuando tenía el empate al alcance.

Neymar descontó, pero no alcanzó

El cierre del compromiso estuvo cargado de dramatismo. Brasil dispuso de un segundo penal en el tiempo añadido y, tras un momento de tensión entre Neymar y el arquero rival, el atacante brasileño convirtió para descontar.

Sin embargo, el gol llegó demasiado tarde y no evitó la eliminación de una selección brasileña que vuelve a quedarse sin conquistar la ansiada sexta Copa del Mundo.

Con este histórico triunfo, Noruega avanza a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora espera por el vencedor del duelo entre México e Inglaterra, con Haaland como su gran referente y máxima esperanza para seguir haciendo historia.

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