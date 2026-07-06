lunes 6  de  julio 2026
TRAGEDIA

Muere un niño de 2 años hallado dentro de un vehículo en Hallandale Beach

La policía investiga la muerte del menor y el hecho reaviva la alerta por los riesgos del calor.

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.– Las autoridades de Hallandale Beach investigan la muerte de un niño de dos años que fue encontrado el domingo dentro de un vehículo, una tragedia que vuelve a poner de relieve los riesgos de las altas temperaturas en automóviles estacionados.

Según informó la Policía de Hallandale Beach (HBPD), los agentes respondieron alrededor de la 1:35 p.m. tras recibir un aviso sobre un menor que permanecía en el interior de un automóvil mientras se encontraba bajo el cuidado de una niñera.

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El pequeño fue trasladado de urgencia a un hospital, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, la institución no ha divulgado la identidad de la víctima ni ha precisado si la persona responsable de su cuidado enfrentará cargos. Las pesquisas continúan para esclarecer las circunstancias del suceso.

“Esta es una pérdida desgarradora, y nuestros pensamientos están con la familia del menor y con todas las personas afectadas por esta tragedia”, señaló el cuerpo policial en un comunicado.

La agencia también reiteró el llamado a padres, tutores y cuidadores para revisar siempre el asiento trasero antes de abandonar un automóvil.

“La temperatura dentro de un auto estacionado puede alcanzar niveles peligrosos en cuestión de minutos, incluso en días que no se sienten especialmente calurosos. Una última mirada antes de cerrar la puerta puede salvar la vida de un menor”, advirtió la policía.

El fallecimiento ocurrió pocos días después de otro incidente similar registrado en Plantation, donde un niño pequeño también perdió la vida tras permanecer dentro de un vehículo expuesto al calor.

De acuerdo con la organización Kids and Car Safety, con este caso ya son cuatro los menores fallecidos en Florida durante 2026 por incidentes relacionados con automóviles calientes. A nivel nacional, la cifra asciende a diez.

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